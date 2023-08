Loch Ness: une nouvelle mission de recherche pour retrouver le monstre

Le Centre du loch Ness en Écosse appelle les «chasseurs de monstres en herbe» et les volontaires à rejoindre ce qu’il appelle la plus grande recherche du monstre du Loch Ness depuis cinquante ans.

L’attraction touristique a déclaré cette semaine que la technologie moderne, telle que les drones qui produisent des images thermiques du lac, «fouillera les eaux comme cela n’a jamais été fait auparavant».

La nouvelle recherche d’eau de surface pour le légendaire «Nessie», prévue la fin de semaine des 26 et 27 août, est présentée comme la plus importante du genre depuis que le Bureau d’enquête du loch Ness a étudié le lac à la recherche de signes de la bête mythique, en 1972.

Le Centre du loch Ness est situé dans l’ancien hôtel Drumnadrochit, où, en 1933, le directeur Aldie Mackay a signalé avoir repéré une «bête aquatique» dans le loch, la plus grande masse d’eau douce en volume au Royaume-Uni et l’une des plus profondes.

L’histoire a déclenché une fascination mondiale durable pour retrouver le monstre insaisissable, engendrant des canulars et des centaines de témoignages oculaires. De nombreuses théories ou explications ont été avancées au fil des ans, notamment que la créature aurait pu être un plésiosaure, un reptile marin préhistorique, des anguilles géantes ou même des éléphants de cirque nageant.

L’organisme a indiqué que son équipe déploierait des drones équipés de caméras infrarouges afin qu’ils puissent produire des images thermiques de l’eau depuis l’air. Un hydrophone sera également utilisé pour détecter les signaux acoustiques sous l’eau.

Les volontaires seront invités à surveiller toute rupture ou tout autre mouvement dans l’eau, avec des conseils d’experts sur ce qu’il faut rechercher et comment enregistrer les résultats.

«Nous espérons inspirer une nouvelle génération de passionnés du loch Ness», a déclaré Alan McKenna, de Loch Ness Exploration, une équipe de recherche volontaire participant à la recherche à venir.

«En rejoignant cette surveillance de surface à grande échelle, on aura une véritable opportunité de contribuer personnellement à ce mystère fascinant qui a captivé tant de personnes du monde entier», a-t-il ajouté.