Belle-Baie craint pour la qualité de son eau potable

Le comportement de certains amateurs de VTT pourrait compromettre la qualité de l’eau potable que l’on retrouve dans les secteurs de Petit-Rocher et de l’ancien DSL Tremblay, selon ce qu’affirme l’administration municipale de la Ville de Belle-Baie.

Selon Paolo Fongémie, le directeur général de la municipalité, certains quadistes n’hésitent pas à traverser la rivière Nigadoo sur leur véhicule tout terrain à proximité d’un endroit où est directement puisée l’eau qui sert à alimenter de nombreuses résidences et entreprises en eau potable.

La problématique a fait l’objet de discussions la semaine dernière lors de la plus récente réunion de travail entre les élus et les administrateurs de Belle-Baie.

«C’est clair que n’importe quel véhicule à moteur qui traverse la rivière à moins de deux kilomètres de notre prise d’eau potable peut poser un sérieux risque pour la qualité de l’eau», a indiqué Paolo Fongémie à l’Acadie Nouvelle à l’issue de la rencontre tenue à Petit-Rocher.

«Il y a toujours des risques de déversement et même des gens qui lavent leur VTT à cet endroit-là de la rivière!», déplore le directeur général de la municipalité de la région Chaleur.

Des affiches bien en vue du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiquant qu’il est interdit de traverser la rivière Nigadoo à cet endroit ne semblent pas vouloir décourager quelques quadistes qui continuent à faire fi de la réglementation en vigueur.

Ce sont des plaintes reçues par le Groupe des bassins versants de la baie des Chaleurs, un organisme de conservation de l’environnement, qui a mené l’administration municipale de Belle-Baie à s’attarder à cette problématique.

Des discussions à ce sujet entre la municipalité et le ministère de l’Environnement ont déjà eu lieu et devraient se poursuivre avec la participation du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Une campagne de sensibilisation auprès des utilisateurs de VTT et peut-être même l’installation de barrières sont envisagées par l’administration de la Ville de Belle-Baie.

Le trajet utilisé par les utilisateurs de VTT. – Gracieuseté

La municipalité convient que la présence à une distance plutôt éloignée d’un pont pour VTT peut inciter les quadistes à traverser illégalement la rivière Nigadoo.

«C’est vrai que le pont que peuvent emprunter les VTT est quand même loin, mais il s’agit quand même de notre source d’eau», a affirmé Paolo Fongémie.

Le Club VTT Chaleur se dit ouvert à des discussions avec la Ville de Belle-Baie afin de tenter d’enrayer cette pratique de certains adeptes de VTT.

«Même si je ne suis pas expert en environnement, c’est certain que n’importe quelle machine, et pas juste les VTT, qui va dans l’eau peut perturber l’environnement et que ce n’est pas bon pour la nature», admet sans détour Frederic Mallet-Boudreau, le président du club de quadistes, tout en précisant que l’endroit jugé problématique ne fait pas partie du réseau de sentiers du Club VTT Chaleur.

«Il y a déjà eu une certaine sensibilisation auprès de nos membres à ce sujet. Nous allons faire ce qu’il nous est possible de faire pour améliorer la situation, ce n’est pas un problème qui est nouveau», a ajouté le président du club de VTT.