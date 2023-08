Beresford: inauguration officielle du parc les Amis de la santé

La Ville de Belle-Baie et divers groupes communautaires de la région Chaleur ont profité de la Fête du Nouveau-Brunswick pour procéder à l’inauguration officielle du parc les Amis de la santé.

L’événement s’est tenu lundi après-midi par un temps magnifique à Beresford, en présence de quelques centaines de personnes, dont plusieurs dignitaires.

Le nouvel espace de loisirs se trouve sur la rue du Parc Est, à mi-chemin entre la plage de Beresford et la rue Principale, dans ce qu’il faut désormais nommer «le quartier des loisirs».

Le parc, dont l’aménagement a nécessité des investissements d’environ un million de dollars, s’articule autour d’une aire de jeux d’eau, de modules de jeux dont plusieurs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux aînés, d’un petit pavillon communautaire et d’un sentier asphalté pour la marche qui se transforme en un anneau de glace de plusieurs dizaines de mètres lors des saisons froides.

Les principaux bailleurs de fonds sont l’organisme les Amis de la santé et la Ville de Belle-Baie, qui ont tous deux contribué à l’aménagement à hauteur de 230 000$.

Le gouvernement fédéral, la province du Nouveau-Brunswick, le Club UCT, le Club Richelieu de Bathurst, UNI Coopération financière et l’Association sportive de Beresford ont également contribué financièrement au projet.

«C’est une belle réussite dans la région Chaleur depuis les dernières années et le résultat d’une communauté où les gens travaillent ensemble», a souligné Daniel Guitard, le maire de Belle-Baie.

«Voir une cinquantaine d’enfants jouer dans l’eau démontre que l’investissement en valait la peine», a pour sa part raconté René Beaudet, le président des Amis de la santé.

L’aménagement du parc fait suite à une consultation menée auprès de la population durant la pandémie de COVID-19 et qui a clairement établi le désir des gens d’avoir accès à de telles installations extérieures récréatives.

«Ce parc-là est un bel exemple de réussite qui fait jaser à l’extérieur de Belle-Baie et même de la région Chaleur et de travail entre les gens et les organismes de la communauté et les différents niveaux de gouvernement», a ajouté le maire de Belle-Baie, qui a tenu à rendre hommage au travail de l’ancien maire Edgar Aubé et conseil municipal de Beresford dans l’élaboration du projet.

«C’est un endroit où les jeunes pourront jouer et s’épanouir», a quant à lui souligné Yves Michaud, le président du Club Richelieu de Bathurst.