Un bulletin météorologique spécial en vigueur pour l’ensemble du N.-B.

Les prochains jours pourraient être arrosés sur le territoire Néo-Brunswickois.

Environnement Canada a émis lundi un bulletin météorologique spécial ainsi que divers avertissements qui font état de risque de pluie forte mardi soir et surtout dans la nuit de mardi à mercredi.

Une dépression sur les Grands Lacs qui se déplacera sur les Maritimes mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi apportera des quantités substantielles de pluie.

«De la pluie, parfois forte, commencera à tomber tard mardi après-midi avant de se changer progressivement en averses de pluie dispersées mercredi soir. La pluie pourrait tomber de façon intense: un taux de plus de 25 mm à l’heure est possible sous les plus fortes pluies», peut-on lire dans les derniers avis publiés lundi après-midi par l’agence fédérale.

Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres, a aussi fait savoir Environnement Canada.

Selon les plus récentes prévisions météorologiques émises, la pluie devrait persister jusqu’à vendredi soir partout dans la province, avant un bref retour du beau temps prévu samedi.

La chaîne spécialisée MétéoMédia prévoit des précipitations totales pouvant atteindre 70 mm de pluie d’ici lundi prochain dans la portion nord du Nouveau-Brunswick.