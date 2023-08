Guns N’ Roses a brisé la glace au Stade Croix Bleue Medavie

Plus de 20 000 spectateurs ont assisté au concert du légendaire groupe de rock Guns N’ Roses, samedi. Il s’agit du premier événement musical que le stade de l’Université de Moncton a accueilli depuis son inauguration en 2010.

Plusieurs grands événements sportifs y étaient déjà passés, notamment les Championnats du monde juniors d’athlétisme en 2010 et la Coupe du monde féminine de soccer en 2015, mais la Ville souhaitait tester le potentiel de l’endroit pour des concerts extérieurs. C’est maintenant chose faite.

«On en est bien contents parce qu’on n’avait pas encore réussi à attirer un spectacle», affirme la directrice des communications de la Ville de Moncton Isabelle LeBlanc.

Selena Gomez était censée se produire au stade en tant que vedette du Atlantic Fest en 2016 mais, pour des raisons de santé mentale, celle-ci avait annoncé la fin de son Revival Tour quelques jours avant son passage prévu dans la ville du Sud-Est. Le festival en entier avait été annulé en conséquence.

Il aura donc fallu attendre sept autres années avant que Carrie Underwood et Guns N’ Roses brisent la glace.

«On avait hâte et ça s’est super bien déroulé, confirme Mme LeBlanc. On a rencontré tous nos objectifs.»

Des commerçants heureux

Bien qu’un bilan détaillé n’ait pas encore été fait, un événement de cette envergure attire normalement entre 9 et 12 millions $ dans les coffres de la région, selon Isabelle LeBlanc.

«Je pense que, pour une première fois, ç’a été un succès.»

Pour John Wishart, directeur général de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton, la venue du groupe mythique de hard rock tout comme le YQM Country Fest, qui se déroulera sur trois jours à la fin du mois, représentent des «bonus pour les milieux hôtelier et de la restauration».

«L’événement a attiré beaucoup de gens de l’extérieur de Moncton qui ont passé une ou deux nuits dans un hôtel, qui ont mangé dans des restaurants et qui ont dû faire le plein d’essence en plus de quelques dépenses additionnelles pendant leur séjour.»

M. Wishart estime que le spectacle de Guns N’ Roses démontre la capacité du Stade Croix Bleue Medavie d‘accueillir des événements de grande envergure.

«En espérant que nous verrons d’autres concerts s’y tenir et venir donner un coup de pouce

à la communauté.»

Un effet d’entraînement

La directrice des communications de la Ville de Moncton croit que les vœux de M. Wishart se réaliseront et qu’un effet d’entraînement s’appliquera.

«La ville jouit d’une réputation enviable en termes d’attraction d’événements de ce genre-là. C’est quand même remarquable tout ce qu’on a réussi à accueillir à Moncton au courant des dix, quinze dernières années. On s’est bâti une réputation et les promoteurs le remarquent.»

Mme LeBlanc rappelle qu’après le passage des Rolling Stones sur le site de la côte Magnétique en 2005, plusieurs autres artistes et groupes de renommée internationale comme AC/DC, Bruce Springsteen, The Eagles et Faith Hill ont foulé la même scène dans les années subséquentes.

«Ça prend une première expérience et là, on l’a, dit-elle. Donc, on est très contents. Et comme ça s’est bien déroulé, les artistes ont parlé de Moncton sur les médias sociaux et on pense qu’on aura d’autres spectacles dans les années à venir.»