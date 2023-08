La grande séduction du Haut-Madawaska pour attirer des professionnels de la santé

La Ville de Haut-Madawaska envisage de prendre les grands moyens afin de regarnir son centre de santé communautaire. Bien que rien ne soit coulé dans le béton, la Municipalité pourrait aller jusqu’à offrir un terrain ou payer le loyer des professionnels de la santé qui viendraient s’établir dans les environs.

Le 15 juillet, le Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska, situé dans le quartier de Clair, a officiellement perdu ses deux médecins de famille. Les élus municipaux, ainsi que d’autres intervenants de la région sont donc à la recherche de solutions afin d’avoir des professionnels de la santé en permanence sur le territoire.

«Ce que l’on souhaite, c’est une équipe interdisciplinaire à Clair, composée de médecins, infirmières praticiennes, physiothérapeute, psychologue, etc., qui puisse offrir une gamme de services à la population du Haut-Madawaska», a indiqué le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet.

Le Réseau de santé Vitalité a déjà mis en place certaines solutions temporaires afin d’offrir un service aux patients orphelins.

Le premier est d’offrir un service prioritaire aux gens qui ont besoin de suivis plus urgents en raison de leur état de santé.

Dans cette optique, la Ville de Haut-Madawaska et le comité consultatif du centre de santé ont fait appel à la population afin d’héberger ou louer une propriété – chalet, appartement, maison ou autre – aux professionnels de la santé avec ou sans famille.

«Ça se peut qu’il y ait des professionnels de la santé qui viennent pour quelques jours de façon temporaire. Si ces gens viennent dans la région, on veut essayer de les accommoder dans le Haut-Madawaska», a mentionné Jean-Pierre Ouellet.

«On demande aux gens de nous donner leurs disponibilités, de sorte que Vitalité ait une banque de données dont elle pourrait se servir si jamais ils ont besoin d’héberger un professionnel de la santé qui viendrait travailler temporairement dans la région.»

Service NB a aussi contacté les patients de la région afin de les inscrire au programme Lien santé Nouveau-Brunswick, ce qui leur permettrait d’avoir un rendez-vous.

Évidemment, l’étape ultime est d’avoir des professionnels de la santé en permanence au centre de santé communautaire.

Dans cette optique, la Ville de Haut-Madawaska souhaite développer des incitatifs pour contribuer au recrutement de ces personnes.

Parmi les exemples énumérés par le maire Ouellet, on évalue la possibilité d’offrir un loyer gratuit pour une période de deux à trois ans, un terrain gratuit s’ils décident de se construire une maison ou une exemption des taxes d’eau et d’égouts pour une certaine période.

La Municipalité aimerait aussi collaborer avec la Chambre de commerce du Haut-Madawaska afin d’inclure les professionnels de la santé dans son programme d’incitatifs communautaires destiné à attirer des travailleurs dans la région.

«Si les gens se construisaient une demeure, ils pouvaient avoir des subventions et divers incitatifs (…) On viendrait en complément à la chambre de commerce pour encourager les gens à s’installer dans le Haut-Madawaska», a raconté le maire Ouellet.

On souhaite également éliminer les obstacles administratifs pour les médecins qui choisiront de travailler au centre de santé.

«Ce que l’on entend de la part des médecins, c’est qu’ils ont étudié en médecine et pas en administration. Alors ils veulent, dans la mesure du possible, ne pas avoir la tâche d’opérer le bureau ce qui peut devenir lourd et ce qui leur laisse moins de temps pour s’occuper de leurs patients», a expliqué Jean-Pierre Ouellet.

Les incitatifs retenus devront être approuvés par le conseil municipal. Ils devraient être proposés au cours des prochains mois.

Entre-temps, des contacts ont été établis avec des étudiants en médecine – ceux qui se dirigent en médecine familiale plus précisément – afin de leur vendre les atouts de la région du Haut-Madawaska et de son centre de santé.

«On leur demande ce qui les intéresse et est-ce qu’ils sont intéressés à venir? On va essayer de leur faire visiter le centre de santé. On va aussi vérifier avec Vitalité s’il y a une possibilité que certains d’entre eux puissent faire leur résidence dans le Haut-Madawaska, sous la supervision d’un médecin.»