Plusieurs vétérinaires sont au bout du rouleau dans la province

Le décès soudain la semaine dernière d’une vétérinaire qui œuvrait à Shippagan relance le débat entourant la crise que traverse cette profession.

La Dre Carole McGrath s’est enlevée la vie à l’âge de 50 ans. Le décès de la professionnelle de la santé animale corrobore des statistiques inquiétantes qui font état d’un taux de suicide qui est trois fois plus élevé chez les médecins vétérinaires que dans la population générale.

Originaire de Shippagan, elle était vétérinaire et propriétaire de l’Hôpital vétérinaire de Shippagan depuis 2001.

Carole McGrath avait récolté en 2012 le titre de Femme entrepreneure de l’année dans la Péninsule acadienne.

Son décès a secoué le milieu des soins animaliers bien au-delà de la Péninsule acadienne.

De nombreuses personnes qui œuvrent ou qui étudient dans ce domaine ont affiché ces derniers jours sur les réseaux sociaux une image de l’organisme nord-américain Not One More Vet, qui a pour mission de veiller au bien-être des gens qui travaillent dans cette profession.

Le personnel de l’Hôpital vétérinaire de Shippagan s’est dit sous le choc depuis le départ de la Dre McGrath.

«Carole était pour nous tous un modèle de réussite, une femme accomplie et pleine de talent. Elle était pour nous plus que notre employeur (la meilleure à nos yeux)… C’était une amie en or, une deuxième maman pour nos plus jeunes recrues, un mentor et bien sûr une vétérinaire hors pair qui était aimée de tous!!», peut-on lire dans un message publié par l’hôpital vétérinaire sur le réseau Facebook au lendemain du décès de sa fondatrice.

Des données de l’Association canadienne des médecins vétérinaires montrent qu’un vétérinaire ou technologue sur cinq a déclaré avoir des idées suicidaires.

Différentes études publiées à travers le monde font état de hauts niveaux d’anxiété, de dépression et de fatigue parmi les vétérinaires.

Une étude ontarienne concluait que 26% des vétérinaires canadiens auraient songé au suicide en 2020.

«Je décourage quiconque d’entreprendre des études en médecine vétérinaire et de faire ce métier. Je dis aux gens de faire autre chose», affirme sans détour la Dre Cindy Haché, propriétaire de l’Hôpital vétérinaire Chaleur.

«Lorsque tu es vétérinaire-propriétaire, c’est difficile de prendre des vacances et de décrocher. Il y a des clients mécontents ou qui pleurent, des budgets à gérer, une conciliation travail-famille difficile, c’est une surcharge constante sur presque tout», a ajouté la Dre Haché.

Elle fait remarquer que le nombre de chats et de chiens vivant dans les foyers avait passablement augmenté après le début de la pandémie de la COVID-19, alors que le nombre de vétérinaires et de techniciens en soins animaliers est resté sensiblement le même.

«Ça devient plus difficile, particulièrement en région. Je ne pourrai pas faire pendant un autre 15 ans ce que je fais aujourd’hui, je vais devoir arrêter un jour», confie Cindy Haché.

Consciente de cette problématique, l’Association canadienne des médecins vétérinaires a mis en place différents outils pour favoriser le bien-être de ses membres et prévenir les suicides.

Une conférence visant à offrir des outils et des stratégies pour aider la communauté vétérinaire à faire face au deuil et à réduire les risques pour les membres plus vulnérables aura d’ailleurs lieu le mois prochain.

Les funérailles de la Dre Carole McGrath, qui était une grande passionnée des animaux et de la photographie, auront lieu mercredi en l’église Notre-Dame-des-Flots de Lamèque.

Les personnes qui ont besoin d’aide peuvent contacter le 1-833-456-4566 ou Jeunesse, J’écoute au 1-800 668-6868.

Le lancement de la ligne 9-8-8 pour les crises de santé mentale et la prévention du suicide dans tout le Canada doit avoir lieu le 30 novembre.