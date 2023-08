Tournoi de golf des célébrités Roch-Voisine: des invités comblés malgré la pluie

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La température était peut-être plus propice aux canards qu’au golf, mais les participants du Tournoi des célébrités Roch-Voisine Chevaliers de Colomb 1932, qui a eu lieu mardi, au Club de golf Fraser d’Edmundston, ont apprécié leur expérience malgré tout.

Après une pause de quatre ans – le tournoi ayant lieu tous les deux ans normalement – les invités du célèbre chanteur Roch Voisine avaient hâte de se retrouver entre eux le temps d’un petit tournoi de golf au profit de la Fondation Bob Fife, organisme qui veille à ce que les enfants démunis aient un repas à l’école.

«Le monde était vraiment content de revenir, malgré la température. On a même dû refuser des gens, parce que le tournoi a quand même une capacité maximale de personnes», a raconté Roch Voisine, quelques minutes avant de prendre le départ.

«C’est quand même impressionnant pour un tournoi de golf qui est fait en région comme ça.»

Pour l’artiste originaire de Saint-Basile, il s’agit évidemment d’une occasion de revenir dans sa région natale, même s’il prend l’habitude de le faire au moins une fois par année et non seulement dans le cadre du tournoi de golf portant son nom.

«On vient pendant Noël ou pendant certaines vacances. Dans mon métier, on n’a pas toujours nos vacances en même temps que tout le monde, mais je passe dans la région au moins une fois par année.»

De son côté, Emmanuel Auger est l’un des grands habitués de ce rendez-vous à Edmundston. Il a même écourté ses vacances afin de participer à l’événement.

«C’est toujours un grand plaisir de venir au tournoi. On l’attendait il y a deux ans. Il y a ce côté festif qui est le “fun”, mais qui est très intense. C’est un 36 heures bien investi et on est bien content d’être là.»

Comme bien des gens présents au club de golf d’Edmundston mardi, le comédien ne s’est pas laissé abattre par la température peu favorable cette année.

«Il y a un vieux dicton qui dit : il n’y a pas de mauvaise température, il n’y a que de mauvais vêtements, alors si tu t’habilles adéquatement c’est mieux. L’important, c’est d’amasser des sous pour la fondation.»

Alors que certaines personnes comme Emmanuel Auger sont de véritables vétérans du tournoi, il y en a d’autres qui sont plutôt des recrues. C’est le cas de la comédienne et autrice, Ingrid Falaise, qui en était à sa première participation. Elle a toutefois avoué que ça ne risque pas d’être sa dernière.

«Il y a une espèce de communauté, les gens sont très gentils et c’est pour une bonne cause. Toute la “gang” s’est liée d’amitié et c’est très festif.»

«Partir comme ça, tout le monde ensemble, au Nouveau-Brunswick, c’est rare que l’on a la chance de faire ça. Je trouve que c’est tellement bien organisé. Il y a beaucoup d’implication de la part de la communauté et je trouve ça super bien.»

En plus des célébrités, l’événement avait aussi comme objectif de souligner les personnalités de la région. Le maire d’Edmundston, Eric Marquis était l’une de ces personnes.

«Pour avoir travaillé longtemps avec les jeunes, d’en avoir vu qui n’avaient rien à manger, le fait de voir la fondation Bob Fife et le tournoi des célébrités Roch-Voisine faire ce qu’ils ont fait depuis des années, c’est incroyable.»

Les vedettes présentes ne pouvaient évidemment pas passer sous silence l’une des raisons principales pour laquelle ils ont décidé de participer à cet événement, soit celui de venir en aide aux enfants les plus démunis de la région du Madawaska.

«C’est bien important et c’est pour ça que nous sommes contents que la pandémie soit passée et que l’on puisse refaire ça cette année», a mentionné Roch Voisine.

«Avec ma conjointe, on a cinq enfants alors on comprend l’importance d’aider ces jeunes-là et de les aider à bien se nourrir», a dit Emmanuel Auger.

«On est ici pour que les enfants puissent manger. Pour moi c’est la base, c’est super important. Tout ce qui touche à l’enfance m’émeut énormément», a ajouté Ingrid Falaise.

Et le golf dans tout ça? De son côté, Roch Voisine avoue qu’il n’a pas beaucoup joué depuis le début de l’année.

«Il y a des années où j’ai beaucoup joué, mais là je suis plus un joueur occasionnel. Je n’ai plus le même feu que j’avais pour le golf (…) Il faut juste baisser ses attentes», a-t-il confié avec le sourire.

D’autres, comme Ingrid Falaise, y ont participé davantage pour le plaisir que pour le sport.

«J’ai commencé à jouer au golf cette année, alors ce n’est vraiment pas pour le golf que je le fais, mais vraiment pour le “trip”».

La pluie a malheureusement fait en sorte d’écourter le tournoi quelque peu. Les artistes invités ont toutefois fait un pied-de-nez à Dame nature en offrant tout de même un petit spectacle à l’intérieur du club-house.

Notons que les organisateurs de l’événement avaient comme objectif d’amasser 75 000$. Une somme de 121 500$ a été récoltée.