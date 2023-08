Acadie Rock met les artistes de la relève et l’inclusion en lumière

Le 12e Festival Acadie Rock à Moncton qui prend son envol vendredi offre une programmation variée mettant en lumière près de 70 créateurs de divers horizons, avec un éclairage un peu plus intense sur les artistes de la relève.

À un peu plus de 24 heures du coup d’envoi, les préparatifs vont bon train, assure le directeur général de l’événement, Éric Cormier, qui se croise les doigts pour que la météo soit favorable.

«Ça va très bien. L’équipe travaille fort depuis plusieurs semaines et ça avance bien.»

Musique, poésie, cinéma, arts visuels, danse, variétés et art culinaire seront à l’honneur pendant les neuf jours du festival qui rendent hommage à l’oeuvre du regretté poète et artiste visuel Guy Arsenault.

Encore une fois, le festival se veut multidisciplinaire. Les nombreuses collaborations avec d’autres organismes culturels du Sud-Est permettent aux organisateurs d’offrir de plus en plus de diversité.

De nouveaux partenariats ont vu le jour notamment avec le Pays de la Sagouine pour le grand spectacle country, Fierté Dieppe pour le Fricot Show 2.0 et le Festival Frye pour la Soirée de poésie Gérald-Leblanc.

Deux mots reviennent dans le discours du directeur: relève et inclusion. «Ces deux mots définissent les priorités de la programmation cette année», assure-t-il.

Une grande place est accordée aux artistes de la relève, notamment avec la finale d’Accros 19 et la nouvelle série Siriusxm présentée sur la scène extérieure devant le Centre culturel Aberdeen. Selon le directeur, cette série permettra aux festivaliers de faire plusieurs découvertes. Maude Sonier, Messe, Laura Rae, le Winston Band, Worry pas club, Nicolas et Chantal LeBlanc, Allumette, Pallmer et Blue Clay figurent parmi les musiciens qui se produiront dans le cadre de cette série de spectacles gratuits.

La diversité de genres et de cultures est aussi bien représentée dans la programmation, mentionne Éric Cormier. En plus du Fricot Show, le spectacle du 15 août au Parc Riverain sera animé par les drag queens Rose Beef, Chiquita Mère, Sami Landry et Barb Wire. Un partenariat a été créé avec l’organisme franco-queer Alter Acadie et le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick afin d’assurer une plus grande sécurité pour les artistes et le public. En 2022, des drags queens qui animaient le spectacle du 15 août ont reçu des menaces de mort avant de monter sur scène.

«Nous allons avoir une brigade de bénévoles le 15 août qui va circuler sur le site et les gens qui ont besoin d’aide pourront aller les voir. Nous avons aussi des ressources en santé mentale sur le site cette année. […] Je suis content qu’on ait fait une étape de plus cette année pour rendre nos sites plus sécuritaires pour les artistes et le public», a expliqué Éric Cormier.

Au-delà des célébrations du 15 août, le festival propose plusieurs spectacles à la Salle Bernard-LeBlanc mettant en vedette des artistes de différentes cultures, comme l’autrice-compositrice-interprète innue Kanen, et le chanteur mi’kmaw de la Gaspésie Q-052. Des spectacles à ne pas manquer, soutient le directeur.

On retrouve aussi en concert les Bluecharms, Peanut Butter Sunday, ainsi que Barry Paquin Roberge, le projet parallèle des Deuxluxes, qui clôturera le festival avec John Jerome & The Congregation.

Le spectacle de VioleTT Pi et de P’tit Belliveau affiche déjà complet. Éric Cormier mentionne que les billets se vendent très bien. Il y a aussi des spectacles gratuits.

Une soixantaine de bénévoles oeuvre au sein de l’organisation de l’événement qui attire en moyenne entre 7000 et 12 000 festivaliers.

En plus des divers lieux à Moncton, des activités se dérouleront à Dieppe, Memramcook et Bouctouche. Le Festival Acadie Rock se déroule du 11 au 19 août.