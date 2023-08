Arrestation d’un homme recherché en vertu de deux mandats d’arrestation

Des agents de la GRC ont arrêté un homme de 27 ans de St. Stephen qui était recherché en vertu de deux mandats d’arrestation.

Le 26 juillet, Joshua Ryan Gibson ne s’est pas présenté en cour pour faire face à des accusations de vol de moins de 5 000$ et d’entrée par effraction dans un dessein criminel. Un mandat d’arrestation a donc été lancé contre lui.

Il ne s’est pas présenté en cour le 28 juillet non plus, et un autre mandat d’arrestation a été lancé contre lui.

Mardi, des agents de la GRC ont trouvé Joshua Ryan Gibson dans un secteur rural au nord de St. Stephen et l’ont arrêté. Le suspect est en détention et il doit comparaître en cour provinciale à Saint-Jean, jeudi, pour une audience sur le cautionnement.