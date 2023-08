Boucle Atlantique: Énergie NB ignore des bénéfices importants, selon un expert

Pierre-Olivier Pineau, un expert de la gestion du secteur de l’énergie, croit qu’Énergie NB fait une analyse incomplète des bienfaits de la boucle de l’Atlantique, un projet de transmission interprovinciale d’électricité.

La semaine dernière, Énergie NB a publié un rapport qui dresse les options qui se présentent devant elle au cours des prochaines années pour décarboniser son système d’électricité.

On y retrouve une analyse peu reluisante des coûts qui seraient engendrés pour les clients d’Énergie NB si le projet de la boucle de l’Atlantique se réalise. Ce projet consiste à établir des lignes de transmission entre plusieurs jurisdictions, et permettrait notamment aux provinces maritimes d’acheter plus d’énergie du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les coûts totaux facturés aux clients augmenteraient de 270 à 310 millions $ par an dans les années 2040, selon la société d’État. Un scénario plus coûteux que d’autres options, selon Énergie NB.

Le professeur Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal, ne mâche pas ses mots. Il affirme que ce rapport est «ouvertement biaisé» contre la boucle de l’Atlantique.

Il dit qu’Énergie NB n’étudie pas les bénéfices de ce projet de transmission d’énergie puisqu’elle en chiffre les coûts, mais pas les bienfaits potentiels.

«[La boucle] est simplement considérée comme un substitut trop cher, selon eux, à de la production locale. Or les interconnexions offrent des options de flexibilité fort intéressantes.»

Il affirme que bien qu’aucune étude sérieuse n’a été réalisée sur les avantages de la boucle pour les provinces de l’Atlantique, des études ont été réalisées pour d’autres régions canadiennes et démontrent les avantages des transmissions d’électricité pour la décarbonisation.

Il a notamment réalisé des études sur les transmissions d’électricité entre des régions au Canada et aux États-Unis.

«Dans mes analyses, […] on s’aperçoit que de ne pas mettre des interconnexions entre ces régions est hautement dommageable pour les coûts d’énergie.»

Il critique d’autre part le fait qu’Énergie NB ne chiffre pas les coûts du développement des petits réacteurs nucléaires modulaires (PRM) dans son analyse. Les PRM vont coûter cher, selon lui.

«Le nucléaire peut avoir beaucoup d’intérêt, surtout si on veut avoir 100% d’énergie sans carbone. Mais il faut le chiffrer. Ce que je reproche, c’est que ce n’est pas chiffré.»

Il affirme que l’engouement de certaines provinces, dont le N.-B., pour la conception de petits réacteurs modulaires (PRM) est «un peu irrationnel» puisque cette technologie n’a pas encore été prouvée sur le plan commercial, et qu’on ignore quand ces réacteurs seront prêts.

«C’est une manière de repousser à plus tard en faisant croire qu’on agit et sans faire ses devoirs d’analyse économique», dit M. Pineau.

«Un aperçu de l’avenir»

En réponse à ces commentaires, Dominique Couture, responsable des communications d’Énergie NB, rappelle que le plan publié par Énergie NB est un aperçu de l’avenir, qu’il ne s’agit pas d’un document de prise de décision et qu’il «ne doit pas être interprété comme tel».

Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, croit que le N.-B. a raison d’être prudent par rapport à ce mégaprojet, non seulement face à son coût, mais à la capacité d’énergie qu’il permettrait d’obtenir.

«Peut-on vraiment acheter toute l’électricité dont on a besoin du Québec? Il y a des questions sur la fiabilité de l’approvisionnement», dit-il.

Il dit qu’il y a «plusieurs composantes» à ce projet et qu’il veut s’assurer qu’il n’affectera pas négativement les contribuables et les clients d’Énergie NB.

Il assure que cela ne signifie pas que le N.-B. ferme la porte à la boucle.

«Nous sommes à la table, mais avec les yeux bien ouverts pour nous assurer que ce soit la meilleure entente possible pour le N.-B.»