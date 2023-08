Des caméras seront installées sur les bras d’arrêt des autobus scolaires

Des caméras seront installés sur les bras d’arrêt mobiles des autobus scolaires afin d’améliorer la sécurité des élèves.

Les véhicules qui dépassent un autobus scolaire à l’arrêt, soit lorsque son bras d’arrêt mobile est déployé et que ses feux clignotants sont allumés, mettent les enfants à risque, en particulier si les enfants traversent la rue. Les caméras sur les bras d’arrêt mobiles enregistrent chaque fois qu’un conducteur dépasse un autobus scolaire lorsque le bras d’arrêt mobile est déployé.

Le gouvernement provincial achète les caméras auprès de Nova Communications, une filiale de Rock Networks, pour un montant pouvant atteindre 690 000 $.

«Lorsque nous avons des possibilités d’investir dans le secteur privé et d’appuyer la sécurité des élèves, tout le monde en sort gagnant, a affirmé la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Mary Wilson. Soutenir les fournisseurs du Nouveau-Brunswick aide aussi à créer des emplois et à renforcer l’économie de notre province et de nos collectivités.»

«Nous comprenons à quel point il est important de fournir un produit de grande qualité qui améliore la sécurité des collectivités et des enfants, a mentionné le président-directeur général de Rock Networks, Joe Hickey. « Cela nous permettra de continuer d’élargir la gamme de solutions de communication novatrices dont les collectivités ont besoin, tout en favorisant la croissance de l’économie du Nouveau-Brunswick.