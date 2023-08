Nord-Ouest: la police recherche un homme qui aurait agressé une femme

Le Détachement de Saint-Léonard de la GRC sollicite l’aide du public pour identifier et trouver une personne d’intérêt en lien avec une agression survenue dans le district de services locaux (DSL) de Drummond, dans le Nord-Ouest.

Mardi, vers 8h15, des agents de la GRC se sont rendus à une résidence du chemin Price, dans le DSL de Drummond, où un homme avait saisi une femme par-derrière et l’avait agressée dans le stationnement de la résidence. La femme a réussi à se libérer et elle s’est enfuie dans la résidence en courant. L’homme a fui les lieux à pied avant l’arrivée de la police.

Des membres du Détachement de Saint-Léonard et de la Section des chiens policiers de la GRC, et des policiers du service de police de Grand-Sault se sont rendus sur les lieux. Malgré des patrouilles exhaustives du secteur, ils n’ont pas été en mesure de trouver le suspect.

La police continue de chercher un homme qu’elle considère comme étant une personne d’intérêt en lien avec cette enquête. L’homme mesure environ 6 pi (183 cm) et il aurait entre 30 et 50 ans. Au moment de l’incident, il portait un chandail à capuchon en molleton noir, un pantalon de jogging gris avec des écritures sur les côtés et un foulard lui couvrant presque tout le visage.

La police souhaite parler à toute personne qui se trouvait dans le secteur du chemin Price ou du chemin Desjardins dans le DSL de Drummond le 8 août, entre 8h et 8h25.

Si vous avez été témoin de l’incident, ou si vous avez de l’information à ce sujet, veuillez communiquer avec le Détachement de Saint-Léonard de la GRC au 506-473-3137.