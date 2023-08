Améliorer la santé mentale des aînés grâce à l’art et la culture

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Au cours des deux dernières années, les aînés de la région de Grand-Sault, Saint-Léonard et leurs environs ont pu briser leur isolement en participant à diverses activités artistiques.

Cette initiative s’inscrit dans le projet Impact-Aîné.e.s mis en œuvre par la CBDC Restigouche qui a reçu du financement du gouvernement du Canada en 2019.

Le projet vise à accroître l’inclusion sociale des personnes aînées acadiennes et francophones des régions rurales du Canada atlantique.

Dans la région de Grand-Sault, le maître d’œuvre du projet est Jean-Paul Soucy. Il a été impliqué par l’entremise d’un comité régional de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick.

Comme il est coordonnateur de programmes communautaires pour l’Association canadienne de la santé mentale, il a décidé d’implanter cet élément. Son poste de président de la Société culturelle régionale Les Chutes l’a également incité à y inclure les volets artistique et culturel.

«Souvent les aînés n’étaient pas inclus dans nos programmes au niveau de la santé mentale et je voulais enlever les stigmates associés à la santé mentale chez tous les groupes d’âge. En les approchant avec des activités comme la peinture à l’huile, au fil des rencontres je leur parle de la santé mentale.»

Selon Jean-Paul Soucy, les personnes âgées ont parfois de la difficulté à parler de santé mentale.

«C’est une génération qui n’a pas nécessairement appris à parler de ses émotions. On les fait parler en faisant de l’art. Ceux qui faisaient les ateliers jouaient indirectement le rôle de thérapeute. Les gens ont pu bâtir des liens.»

M. Soucy s’est notamment associé à la Galerie Acanthus de Grand-Sault afin d’offrir des ateliers de peinture, sculpture, poterie, macramé, etc.

Dans certains foyers de soins, comme le Foyer Notre-Dame et la Villa des Chutes, des musiciens ont été embauchés pour offrir des spectacles. On a aussi fait appel à la mini ferme Montreuil qui a apporté quelques animaux à l’extérieur de ces foyers pour que les résidents puissent les admirer.

Des séances de danse en ligne ont notamment eu lieu, cet été, au parc Clarence Bourgoin de Saint-Léonard.

Selon Jean-Paul Soucy, certaines activités, comme la danse en ligne à Saint-Léonard et la poterie à la Galerie Acanthus de Grand-Sault, se sont développées davantage à la suite des initiatives du programme Impact-Aîné.e.s.

«Auparavant, les gens n’avaient peut-être pas le goût d’investir du temps et de l’argent, car ils ne savaient pas s’ils allaient aimer ça. On les a initiés, ils ont aimé ça et ils ont décidé de continuer.»

Pendant la période des Fêtes, des gens ont également rendu visite à des personnes âgées afin de les aider à décorer leur arbre de Noël et pour discuter avec elles.

«La première année, on a fait 25 arbres. L’an dernier, on en a fait 29. Souvent ces personnes n’ont pas de visite, alors on est là pour elles. On fait leur arbre comme elles le veulent ou les gens nous donnent carte blanche», a mentionné Jean-Paul Soucy.

M. Soucy estime que depuis le début du projet, les activités ont engendré plus de 5200 participations.

Au Nouveau-Brunswick, il existe six regroupements qui organisent, à leur façon, des activités pour les aînés. Le tout est chapeauté par l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick.

«On le gère tous différemment. Nous, ce que l’on a choisi de faire, c’est de développer de petits volets pour aller le plus de gens possible. Il y en a qui ont des programmes plus globaux comme le développement de compétences en informatique et ainsi de suite.»