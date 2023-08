Après un mois de transition, «ça va» chez UNI

UNI Coopération financière évitera peut-être de fêter l’anniversaire de sa transition technologique. Ce bébé a eu un mois, jeudi. Il a fait beaucoup de bruit, mais a semblé se calmer jeudi, d’après le témoignage de quelques membres.

Murielle Bourgeois-Gallien, de Paquetville, peut dormir tranquille. Elle a réglé tous les problèmes que lui a causé la transition technologique d’UNI Coopération financière, commencée il y a un mois.

Dès le 10 juillet, la septuagénaire a eu un discours positif à ce sujet auprès de l’Acadie Nouvelle.

«Il y avait assez d’informations pour dire ce qui s’en venait, a-t-elle souligné ce jour-là. On nous avait dit de nous préparer, d’avoir de l’argent en liquidités et des comptes en ordre. Je n’ai pas pu aller sur mon profil, mais c’est juste un petit inconvénient.»

Jeudi, Mme Bourgeois-Gallien a affirmé en riant avoir réussi à rester en vie depuis la séparation d’UNI et Desjardins.

«Certaines personnes ont eu des difficultés, car le système n’était pas rodé, ce n’était pas de leur faute. Mais ç’a vraiment été facile pour moi», a-t-elle raconté.

La retraitée confie avoir cédé à la panique au début de la transition, à cause des paiements qu’elle doit faire toutes les deux semaines. Elle a eu peur de voir un de ses chèques refusé. Elle explique cependant que sa peur se fondait sur de fausses informations.

«Nos chèques étaient encore bons, assure Mme Bourgeois-Gallien. Tout un chacun disait n’importe quoi.»

Elle se rappelle être allée deux fois à la succursale d’UNI à côté de laquelle elle habite à Paquetville. Elle avait besoin d’aide pour télécharger la nouvelle application mobile de l’institution bancaire et faire un virement électronique.

«Les employés, je leur lève mon chapeau, applaudit Mme Bourgeois-Gallien. Ils sont vraiment à l’écoute et s’assurent que nous sommes corrects.»

Apprivoiser le système

Elle témoigne du bon fonctionnement de ses services bancaires, qu’elle qualifie de différents par rapport aux précédents, c’est-à-dire ni pires, ni meilleurs.

«J’ai réussi à apprivoiser le nouveau système, incluant ma carte de crédit Desjardins, se félicite-t-elle. Nous sommes pas mal tous illettrés en informatique. Je crois que c’est ça qui arrive. Mais comme avec toute nouvelle chose, il faut chercher ses repères et travailler pour obtenir une maîtrise.»

Mme Bourgeois-Gallien remarque encore beaucoup de va-et-vient à la succursale d’UNI de sa ville. Elle relève toutefois une diminution du trafic. C’est aussi l’impression qu’a donné la caisse de Dieppe, jeudi midi.

«Pour moi, ça va après quelques semaines, a dit Leslie Detcheverry en sortant du bâtiment. Au début, c’est sûr que je ne pouvais rien voir [à propos de mes comptes]. J’ai aussi reçu une paie avec une semaine de retard. Mais je n’ai plus trop de problèmes.»

La propriétaire de la garderie La Floraison, à Moncton, rencontre seulement quelques soucis en gérant les comptes de son entreprise.

«Parfois, le site internet bloque un peu et j’ai de la difficulté à voir les soldes sur le compte Mon Profil. Je ne sais pas pourquoi», précise la trentenaire.

Une autre Dieppoise, Laurida Brun, a exprimé sa satisfaction.

«Ça va bien, je n’ai pas eu de difficultés à activer ma carte, a fait valoir l’octogénaire. Certaines choses ne sont pas comme avant. Je ne peux pas imprimer les transactions que j’ai faites au cours du mois au guichet automatique. Mais je suis aux caisses populaires depuis enfant. Je vais les soutenir.»

Deux autres membres sont en revanche sortis de la succursale d’UNI à Dieppe en exprimant leur irritation à leur passage devant le représentant de l’Acadie Nouvelle.

Se croiser les doigts

«Maintenant, ça va, je vais me croiser les doigts, s’est amusé ensuite le Dieppois Serge Goguen. Mais UNI a vraiment mal planifié et organisé sa transition. Mon compte Mon Profil, ç’a pris longtemps pour fonctionner. J’ai dû venir ici trois fois et attendre plus de deux heures à chaque fois.»

Le quadragénaire a exprimé son empathie envers les personnes plus âgées qui ont des difficultés avec les technologies numériques.

«Avant, c’était mieux, a par ailleurs jugé Alaeddine Hassine. Je ne sais pas voir le solde de ma carte de crédit et les virements Interac prennent du temps.»

Le reportage de l’Acadie Nouvelle a pris fin quand un employé d’UNI a demandé au représentant du journal de quitter le stationnement de sa succursale, soutenant que la présence d’un journaliste effrayait des membres de la coopérative.

UNI fait le point

UNI Coopération financière indique que 87% de ses membres et clients ont activé leur carte de débit. Elle ajoute que 78% de ses membres et clients ont activé leur service en ligne Mon Profil.

«Pour le temps d’attente au centre d’appel et en point de services, nous continuons de faire tout notre possible pour le réduire. L’important pour nous c’est de prendre le temps nécessaire avec chaque membre et client pour le soutenir et l’accompagner avec tous ces changements», déclare la directrice des communications Ginette Hébert.

Elle précise être incapable de donner une date précise de normalisation du système.