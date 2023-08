Le mauvais temps fait le bonheur des uns et le malheur des autres

Les fortes pluies enregistrées au cours des derniers jours au Nouveau-Brunswick ont eu des répercussions auprès des joueurs de l’industrie touristique, de la pêche, des vacanciers et des agriculteurs qui ont dû s’adapter rapidement aux caprices de Dame nature.

La journée de mercredi a été particulièrement difficile pour les opérateurs de camping, de loisirs extérieurs et particulièrement les clubs de golf dont les activités ont été à nouveau perturbées par les importantes précipitations.

Les annonces de fermeture se sont multipliées tôt mercredi sur les réseaux sociaux alors que le mauvais temps sévissait sur l’ensemble de la province.

«Plusieurs clients ont quitté le camping en raison de la pluie et des températures basses. Ce sont nos ennemis durant l’été! Certains se sont réfugiés dans les cinémas, à l’Aquarium du Nouveau-Brunswick, dans les activités intérieures du Festival acadien ou dans les restaurants», a raconté Marco Plourde, le copropriétaire du camping Colibri sur mer de Caraquet.

«Beaucoup de nos clients saisonniers qui résident à proximité ont aussi décidé de retourner à la maison en attendant le retour du beau temps. En plus, il y les visiteurs attendus qui ont décidé de modifier leur itinéraire à la dernière minute en raison de la pluie», a ajouté l’homme d’affaires.

Le secteur de l’agriculture subit également les contrecoups des mauvaises conditions météorologiques récemment enregistrées.

«Ça pouvait parfois poser problème en début de saison pour la confection de nos paniers bios et pour la récolte de certaines cultures, comme les fèves. C’est aussi compliqué pour les travailleurs manuels et la machinerie de travailler dans les champs lors du mauvais temps», a souligné Rébeka Frazer-Chiasson, de la Ferme Terre Partagée, à Rogersville.

Les conditions météo parfois difficiles donnent aussi du fil à retordre aux pêcheurs de homards de la zone 25 qui ne pourront pas prendre la mer avant dimanche.

L’Union des pêcheurs des Maritimes a indiqué jeudi que la météo était toujours incertaine et empêchait un retour en mer prévu samedi et que des discussions se tiendront avec Pêches et Océans Canada vendredi matin afin de déterminer la journée d’un éventuel départ.

Selon Environnement Canada, les conditions météorologiques devraient être nettement plus favorables au cours de la deuxième portion du mois d’août.

«La quantité de pluie à prévoir au Nouveau-Brunswick d’ici la fin du mois devrait se situer dans les normales saisonnières ou peut-être même moins qu’à l’habitude», a raconté Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada.

Plus tôt en juillet, des régions comme la Péninsule acadienne, le Madawaska, Moncton et Fredericton ont enregistré des quantités de pluie supérieures aux normales.

À Saint-Jean, il est tombé le mois dernier 300 mm de pluie, alors que la moyenne en juillet est de 88 mm. Il s’agit du mois de juillet le plus pluvieux de toute l’histoire de la ville portuaire.

L’art de faire fi du mauvais temps

Les piètres conditions climatiques des derniers jours ne font pas que des mécontents, bien au contraire.

À Caraquet, le mauvais temps, jumelé à l’arrivée au grand écran d’un certain personnage nommé Barbie, a littéralement fait courir les foules au Cinéma du Centre.

«C’est pratiquement plein à craquer. Les dernières journées ont été très occupées avec la pluie», a confié Pierre-Luc Plourde, le directeur du cinéma de la Péninsule acadienne.

«Il y a beaucoup de touristes et des gens d’ici qui cherchent des choses à faire et qui sont en salle, parce qu’il n’y a pratiquement plus d’activités extérieures», a ajouté le représentant du Cinéma du Centre.

Selon lui, l’augmentation de l’achalandage au cinéma de Caraquet pourrait facilement se chiffrer à 30% au cours des deux dernières semaines.

À Edmundston, la direction du Cinéma V a indiqué avoir enregistré un fort bon achalandage jusqu’à maintenant durant la saison estivale, sans toutefois noter un achalandage monstre aux guichets.

À Caraquet, la direction du Festival acadien ne semble pas trop souffrir du mauvais temps.

«Depuis plusieurs mois, nous travaillons en fonction de la présentation d’un festival où il pourrait y avoir pas mal de pluie. Par exemple, tous nos spectacles prévus à l’extérieur au Vieux couvent sont automatiquement déménagés de l’autre côté de la rue au Centre culturel en cas de mauvais temps. Au pire, il y a quelques spectateurs en moins aux spectacles qui offrent une aussi belle ambiance», a indiqué Sylvio Boudreau, le secrétaire-trésorier du Festival acadien.

«Quant aux autres activités – comme les feux d’artifice -, elles peuvent être pour la plupart reportées au lendemain ou un peu plus tard durant le festival. Le seul grand risque est le Tintamarre qui doit se faire complètement à l’extérieur le 15 août. Mais les chances sont de notre côté si je regarde les prévisions météo».