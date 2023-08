Coups de coeurs estivaux: un pique-nique à Beaubassin

Depuis peu, à moins de 30 minutes de Moncton, de l’autre côté de la frontière avec la Nouvelle-Écosse, un site historique important pour la colonie acadienne a été mis en valeur.

Il s’agit du site historique national Fort-Lawrence et Beaubassin. Si Beaubassin a été désigné «Lieu national historique» en 2005, celui du Fort-Lawrence (au même endroit) jouit de ce statut depuis 1923. Les visiteurs sont plus habitués à visiter le Fort Cumberland (Beauséjour) qui profite d’un site aménagé depuis plus longtemps. Ce dernier a été nommé lieu historique dès 1920.

Le village de Beaubassin a été établi bien avant les forts anglais ou français par l’ancêtre acadien Jacques Bourgeois et le futur seigneur de l’endroit et commandant de l’Acadie, Michel LeNeuf de la Vallière. Ce dernier commence à y installer un poste de traite dès 1672. Par 1750, c’est toute la région qui est occupée par les habitants acadiens qui cultivent les marais endigués, dans une succession de petits hameaux sur toute la région.

Du nouveau pour les visiteurs

Grâce aux pressions et aux représentations de longue haleine de la Fédération des associations de familles acadiennes (FAFA) auprès de Parcs Canada, le site du Fort-Lawrence a été bonifié ces derniers temps pour permettre aux visiteurs d’en apprendre davantage sur l’ancien établissement acadien qui l’a précédé.

Quelques années plus tôt, des fouilles archéologiques sommaires ont été menées dans le secteur. Mais comme le village a été brûlé et que le fort y fut érigé peu après, très peu d’artéfacts subsistent de cette colonie acadienne.

Il faut expliquer que Beaubassin, qui bordait les plaines de Chignectou et la rivière Mirligouèche (ou Merligueche), formait la frontière avec la Nouvelle-France en 1750. Avec la menace anglaise qui approchait alors, le village a été rasé (comme les hameaux environnants) par l’abbé Leloutre et sa bande armée, dans le but d’encourager les habitants acadiens à se réinstaller du côté français (le Nouveau-Brunswick actuel), pour revenir sous l’autorité de la couronne française.

Parcours historique

Le site – accessible gratuitement – se compose d’une succession de stations qui racontent l’histoire de la région, depuis les Premières Nations.

Sans trop entrer dans les détails pour vous laisser le plaisir de découvrir, le tout culmine avec des panneaux de la FAFA, qui permettent de visualiser où se situaient les différents établissements de la région, avec pour chacun l’énumération des familles présentes en 1750.

Du bonbon pour les chasseurs d’ancêtres acadiens.

Le tout entoure un pavillon emmuré de verre où se trouvent deux tables à pique-niques, idéal pour y déguster son dîner en absorbant l’histoire du lieu.

Me croyant seul sur le site en étudiant un des tableaux, je suis surpris par Paula Ludwigson, de la Caroline du Sud, qui apparaît derrière mon épaule, alors qu’elle lisait le tableau voisin.

– «Parlez-vous français?»

– «Non, me répond-elle en anglais. Mais mon ancêtre était ici», dit-elle fièrement en pointant le nom du fondateur de l’endroit, Jacques (dit Jacob) Bourgeois, ancêtre des Bourgeois acadiens.

Mme Ludwigson raconte que si elle est née à Houston au Texas, son père est originaire de Jeannerette, en Louisiane. Sa grand-mère paternelle, Elma Bourgeois, a épousé un Marseillais, Robert Gonsoulin.

«C’est très excitant. C’est vraiment intéressant de voir leurs noms ici. J’ai fait ma généalogie: en Louisiane, ils sont devenus des cultivateurs de canne à sucre. On voit qu’ils étaient déjà cultivateurs ici avant de partir», raconte la dame, visiblement émerveillée de découvrir la patrie de ses ancêtres.

La FAFA pilote du projet

Jean Gaudet, président de la FAFA, n’est pas peu fier de parler du projet de Beaubassin, malgré les difficultés rencontrées.

«Ronnie-Gilles LeBlanc a fourni tout le travail historique alors que Bernard LeBlanc a travaillé agencement et l’aménagement du site.»

«L’objectif était de valoriser le lieu. Il a fallu trois ans et demi de négociations avec Parcs Canada pour qu’ils acceptent de nous faire une place sur ce site, après qu’ils y aient construit le gazebo.»

Si on ne connaît pas l’emplacement exact des structures, on comprend qu’il y a eu une succession d’usages, depuis les premières habitations sur ce promontoire, jusqu’à la construction du Fort Lawrence au même endroit.

Site en péril

Si nous avons beaucoup parlé de l’isthme de Chignecto ces derniers temps et de son importance économique comme lien terrestre entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, il faut savoir que ce territoire serait sans doute déjà sous l’eau si ce n’était du groupe d’Acadiens qui y ont élevé les digues qui le protègent depuis le 17e siècle.

Le climat ne menace donc pas qu’un lien économique, mais aussi tout un patrimoine de génie acadien qui a assuré une vie confortable à nos ancêtres dans un contexte politique et des conditions autrement difficiles.

«Les médias parlent peu de cet angle, mais ça nous préoccupe, raconte Jean Gaudet. Nous en avons discuté au bureau de direction de la FAFA. Il faudrait peut-être écrire quelque chose.»

«Si Paul Surette était encore de ce monde, il en aurait beaucoup à dire», explique-t-il, parlant de l’auteur de l’Atlas de l’établissement des Acadiens aux trois rivières du Chignectou, 1660-1755 (Éditions d’Acadie, 1995).

«Il y a beaucoup de lieux dans le marais qu’il ne faudrait pas inonder ou enterrer à perpétuité, par exemple. Les familles qu’on représente sont préoccupées, mais nous ne savons pas trop quoi proposer pour le moment», avoue Jean Gaudet.

Pour s’y rendre

Prenez la première sortie (Chemin Fort Lawrence) de l’autoroute Transcanadienne en entrant en Nouvelle-Écosse. Dépassez le centre d’information pour les visiteurs, puis le Lieu historique se trouvera sur votre droite.