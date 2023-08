Le champ d’un agriculteur de Charlo vandalisé

Un agriculteur de Charlo désire sensibiliser la population aux dommages que leurs véhicules peuvent causer aux cultures.

«Tu travailles fort pour faire fonctionner ton entreprise et tu arrives un matin avec ça sous les yeux. C’est vraiment très désagréable, très frustrant.»

Une bien mauvaise surprise attendait Jacques Laviolette, propriétaire de la Ferme Laviolette de Charlo, à son arrivée dans l’un de ses champs de culture de luzerne cette semaine. Une portion de ce dernier était endommagée par un véhicule.

«Ils se sont fait du fun, c’est clair. On peut voir des traces de roues un peu partout. Ils ont fait des toupies dans le champ, rouler sur les cultures», raconte-t-il

Le champ en question est situé à environ deux kilomètres du village. Comme il s’agit de luzerne – une herbe qui pousse facilement et sans grand entretien -, M. Laviolette ne s’y rend pas tous les jours. Il ne sait donc pas avec exactitude quand s’est produit l’incident.

Ce genre de situation, ce n’est malheureusement pas la première fois que l’agriculteur y est confronté. Pratiquement chaque année, ses champs reçoivent ce genre de visite et sont ravagés de la sorte, même à plus d’une reprise. Cette fois, c’est celui de luzerne. Une autre, c’était son champ de maïs.

«Cette année, c’est la première fois et ça survient plutôt tard dans la saison. Mais j’ai déjà vu des années où les dommages ont été faits dès le printemps et à deux ou trois reprises ensuite dans le même été», explique M. Laviolette.

Camion, automobile, VTT, côte à côte… Tous ces engins empruntent les chemins de terre qui longent ses champs. Difficile de dire qui, dans ce cas précis, est fautif.

«Il y a des chemins de terre et je ne tiens pas du tout à en fermer l’accès, car ça nuirait à tous ceux qui respectent les champs. Le problème, c’est malheureusement la minorité qui coupe directement au milieu des cultures et qui cause des dommages», explique-t-il.

Celui-ci l’avoue, les dommages en question ne sont pas énormes cette fois. Difficile à quantifier en perte monétaire, M. Laviolette parle surtout de frustrations qui s’additionnent.

«Cet incident ne va pas faire en sorte qu’on va connaître une mauvaise saison à la ferme. C’est relativement minime, mais ça reste très frustrant. On est fier de notre travail, ce n’est pas pour le voir être massacré de la sorte. Et ce qui est dommage, c’est que ça va laisser des cicatrices aux champs pendant quelques années, soit jusqu’à ce que j’en fasse la rotation. Ça va laisser des traces, un peu comme celles des pneus qu’on voit dans le chemin où on s’est amusé (là aussi) à faire des toupies», indique-t-il.

M. Laviolette est conscient de ne pas être le seul agriculteur de la province à être aux prises avec cette réalité et que les conséquences sont possiblement pires pour certains.

«Un beau champ bien plat, ça peut être attirant. Mais il faut comprendre que c’est notre gagne-pain. Dans mon cas, c’est la nourriture de mes animaux. S’il y a des gens qui veulent s’amuser, j’ai un beau pit de gravier, ils n’ont qu’à aller là, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais je leur demande par contre de ne pas rouler dans les champs», souligne l’agriculteur.

S’il tient à sensibiliser les utilisateurs à l’importance de laisser les champs de culture tranquille, il tient aussi à sensibiliser les parents à l’importance d’éduquer leurs enfants.

«Je ne dis pas que ce sont des jeunes qui ont fait ceci, mais souvent les parents achètent des engins à leurs enfants et les laissent partir sans leur donner un minimum de règles. Tout le monde a une certaine responsabilité, et le savoir-vivre, ça s’apprend», conclut ce dernier.