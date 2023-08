Les recherches se poursuivent pour retracer deux pêcheurs disparus en mer

La GRC de Neguac est toujours à la recherche d’Aldéric et Léandre Thibodeau de Brantville depuis leur disparition en mer, lundi.

Interrompues mercredi en raison du mauvais temps, les recherches ont repris jeudi matin.

Un drone et un hélicoptère de la GRC seront dans la région entre 15h et 17h vendredi, afin de poursuivre les efforts de recherche.

Les deux pêcheurs ont été vus pour la dernière fois lundi, vers 13h, au quai du chemin Robertson Brook, à Brantville.

Une embarcation renversée correspondant à la description de celle utilisée par les deux pêcheurs a été découverte près de l’île Portage, mardi matin.

Plus le temps s’écoule, plus les chances de retrouver les deux hommes vivants s’amincissent.

Aldéric Thibodeau mesure environ 170 cm (5 pi 5 po) et pèse environ 68 kg (150 livres). Il a les yeux verts et les cheveux gris, courts. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau gris, une casquette de baseball orange et des bottes de pêche en caoutchouc vert.

Léandre Thibodeau est chauve. Aucune autre description physique n’est disponible pour le moment. Il a été vu pour la dernière fois portant un t-shirt blanc, un pantalon gris et un manteau de pluie jaune.

Les autorités demandent à toute personne ayant des informations sur les deux hommes ou les ayant aperçus de contacter le Détachement de Neguac de la GRC.