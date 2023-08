États et entretien des routes: une rencontre avec le ministre s’impose

«Pour qu’il comprenne bien notre réalité, je suis prêt à faire une tournée de nos routes avec lui à tout moment.»

Cette invitation, c’est celle lancée par le président de la Commission de services régionaux du Restigouche, Brad Mann, au nouveau ministre des Transports et Infrastructures, Richard Ames.

«S’il faut que je reprenne le volant pour apporter un ministre sur nos routes, je le ferai avec plaisir. C’est très important qu’ils prennent connaissance de la situation, et il n’y a pas de meilleurs moyens pour ce faire que de rouler sur celles-ci en personne», souligne M. Mann.

Celui-ci parle avec expérience. Une telle visite a en effet eu lieu plus tôt cette année avec le prédécesseur, Jeff Carr, avant que ce dernier soit rétrogradé. Initiée par la CSR-Restigouche, elle avait alors comme objectif de lui démontrer les grandes variations climatiques d’un bout à l’autre du Restigouche, variations qui ont des conséquences différentes sur les conditions routières. Ces différences, selon M. Mann, justifient autant une surveillance plus locale qu’un meilleur entretien hivernal. On souhaitait également convaincre le ministre de l’importance d’ajouter quelques kilomètres de clôtures contre la faune, notamment afin de contrer les orignaux.

Les efforts de cette tournée n’ont pas été vains. Certaines améliorations ont été apportées pour la dernière portion de l’hiver. Mais voilà, avec un nouveau ministre viennent de nouvelles priorités, si bien que M. Mann veut s’assurer que le plan discuté avec l’ancien ministre Carr ne sera pas jeté aux oubliettes.

«Je dois dire que nous sommes très soucieux de la situation. L’an dernier, nous avons eu de nombreuses sorties de routes dans la région en raison des conditions routières misérables, dont certaines qui ont été mortelles. On ne veut pas que ça se reproduise cet hiver. Le ministre Carr l’avait compris et on avait réalisé certains progrès avec lui, comme l’ajout d’équipes pour le déneigement et d’un inspecteur responsable de la surveillance sur nos routes. On veut s’assurer que le message soit passé à son successeur, que le plan est toujours d’actualité, car l’hiver arrive beaucoup plus vite qu’on le pense», mentionne M. Mann.

Une rencontre en visioconférence est d’ailleurs prévue entre les deux hommes à la fin du mois d’août. S’il entend traiter de la question de l’entretien des routes en période hivernale, il compte aussi aborder celle de l’installation de clôtures antifauniques ainsi que celle de l’état des certaines portions de routes dans la région. M. Mann fait ainsi échos à l’ancien maire de la municipalité de Tide Head, Allan Dickson, momentanément sorti de sa retraite de la vie municipale pour dénoncer l’état de certains tronçons au Restigouche.

Il déplore notamment le choix du ministère de refaire certains axes routiers pourtant carrossables alors que les besoins sont criants sur divers tronçons des routes 11 et 17.

«Le secteur de Charlo, le pont de Matapédia, les sorties/entrées de la route 11 à la hauteur d’Atholville… C’est incroyable à quel point le gouvernement a laissé aller certains tronçons du Restigouche au fil des ans, au point où c’est carrément dangereux. Et ce qui m’irrite encore plus, c’est que lorsqu’on voyage à l’extérieur de la région, on voit qu’on refait des sections entières qui sont pourtant en bonnes conditions. Comment est-ce qu’on peut laisser les routes se dégrader à ce point, et comment choisit-on les projets? C’est incompréhensible», s’insurge l’ancien maire.

Celui-ci a d’ailleurs partagé son indignation en écrivant directement au ministre Ames.

Dans une réponse datée du 15 juin dernier, le ministre soutient que son ministère dispose d’un système de gestion des actifs bien établi qui permet de déterminer le calendrier des projets d’asphaltage afin d’assurer le cycle de vie des routes tout en minimisant les coûts.

«L’objectif de la gestion des actifs est de réparer les routes en mauvais état, tout en veillant à ce que nos bonnes routes restent en bon état. Cela se fait en réalisant des travaux de réhabilitation majeurs et mineurs. Des travaux de réhabilitation mineurs sont effectués sur des routes qui semblent être en bon état, mais qui présentent généralement une certaine usure. Si des travaux de réfection ne sont pas effectués sur ces routes, elles peuvent rapidement se détériorer, ce qui augmente considérablement le coût des réparations», écrit le ministre.

Celui-ci poursuit en indiquant qu’effectuer des travaux de réhabilitation mineurs sur une route avant qu’elle ne soit en mauvais état peut être réalisé à un coût bien inférieur à celui de réparer une route en mauvais état.

Cette réponse a tout fait sauf apaiser M. Dickson. «Si le ministère vise à réparer les routes avant qu’elles ne soient trop détériorées, il a clairement manqué son coup au Restigouche. Car notre système routier est franchement déplorable», fulmine-t-il.

Ce constat de l’ancien maire de Tide Head est d’ailleurs partagé par le président de la CSR-Restigouche.

«Il y a bien quelques projets en cours dans la région, notamment dans le secteur de Menneval et Kedgwick. Mais quand on regarde les besoins – et surtout ce qui se fait ailleurs -, on voit qu’il y a de grandes lacunes. On refait des routes décentes alors qu’ici il y a des portions où c’est carrément dangereux et on ne fait rien. Maintenant, on veut que ces segments se retrouvent dans les budgets pour l’an prochain», indique-t-il.