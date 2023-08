Le port de Saint-Jean en lice pour le prix international de port de l’année

Le port de Saint-Jean se retrouve dans la courte liste des finalistes au prix de port de l’année qui sera bientôt remis dans le cadre des Seatrade Cruise Awards 2023.

Les autres finalistes sont le port de Haugesund en Norvège et le port de Thessalonique, en Grèce.

Les gagnants seront annoncés et les trophées remis lors d’une soirée au Seatrade Europe à Hambourg, en Allemagne, le 6 septembre.

Des prix seront remis dans neuf différentes catégories, dont la destination de l’année et l’initiative de croisière d’expédition de l’année lors de la cérémonie qui se veut la plus importante et influente de l’industrie des navires de croisière.

Un jury indépendant formé de 16 spécialistes désignera les lauréats des différentes catégories.

La cérémonie se tiendra dans le cadre de la convention Seatrade Europe, qui se tiendra du 6 au 8 septembre et qui regroupe les leaders mondiaux de l’industrie des navires de croisière.