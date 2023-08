Un homme de Saint-Quentin s’illustre aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers

À sa toute première participation aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers, un gendarme du détachement de la GRC de Saint-Quentin revient avec une médaille d’or en poche.

Environ 8500 professionnels de la police, des pompiers et des paramédicaux provenant d’une cinquantaine de pays étaient représentés dans près d’une soixantaine de disciplines sportives lors des Jeux mondiaux des policiers et pompiers qui se sont déroulés du 28 juillet au 6 août à Winnipeg. Parmi ceux-ci, le policier Anthony Comeau de Saint-Quentin tentait sa chance dans la discipline du Crossfit.

Originaire de Trois-Rivières au Québec, le jeune policier de 25 ans travaille au Restigouche-Ouest depuis bientôt un an. Adepte de Crossfit depuis plusieurs années, il a décidé récemment de représenter le Canada et son corps policier dans cette discipline lors de ces jeux.

Pour cette compétition, les participants étaient différenciés par niveau et catégorie d’âge. Dans ce cas-ci, le policier restigouchois prenait place dans la catégorie 18-29 ans de niveau avancé, soit l’une des catégories les plus relevées. Les participants ont dû compléter cinq épreuves (workouts) testant les différentes qualités physiques des athlètes (force, endurance, rapidité).

«C’était un beau défi. Comme il n’y a pas de qualification préalable pour ces jeux, je ne savais pas trop à quoi m’attendre quant autres participants. Certains étaient plus de calibre professionnel alors que d’autres étaient plus amateurs. De mon côté, j’ai pris cela au sérieux, donc même si ça fait plusieurs années que je m’entraîne en permanence en crossfit, je me suis préparé en conséquence au cours des derniers mois», raconte M. Comeau.

Son entraînement, il l’a fait quotidiennement et en grande partie chez lui, dans un gymnase maison construit dans son sous-sol puisqu’il n’y a pas d’infrastructure à proprement parler pour le Crossfit dans sa localité.

«Je me suis équipé afin de pouvoir continuer de m’entraîner, car le Crossfit c’est vraiment une passion. De temps à autre, je roule par contre jusqu’au gymnase de Grand-Sault afin de profiter de tous les équipements et m’entraîner en groupe», souligne l’athlète.

Cette expérience était la première du jeune policier à cet événement sportif international qui se déroule tous les deux ans. Et celui-ci n’avait que de bons mots pour la décrire.

«C’était très bien organisé. Il y a avait beaucoup plus d’athlètes et de spectateurs que ce à quoi je m’attendais. Et outre le sport comme tel, ce fut une occasion très enrichissante de rencontrer et de fraterniser avec des professionnels d’un peu partout sur le globe», exprime-t-il.

Serait-il maintenant intéressé à défendre son titre lors du prochain championnat? L’idée lui a traversé l’esprit.

«Ce serait plaisant, car j’ai vraiment aimé l’expérience et j’adorerais la refaire. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, comme ma disponibilité et mes priorités à ce moment-là. Les prochains jeux auront lieu dans deux ans à Birmingham en Alabama (États-Unis), donc ce sera plus loin et dispendieux qu’ici. Mais je vais certainement y penser sérieusement», souligne-t-il.

À noter que la dernière fois que le Canada avait été l’hôte de ces jeux internationaux remontait à 2005 dans la ville de Québec.

D’ici les prochains jeux, le policier a un autre objectif en tête, soit celui d’améliorer son classement au pays en Crossfit par le biais des Crossfit Games. Actuellement, M. Comeau est 28e au classement général au pays, 152e en Amérique du Nord et 482e au monde.

«L’an dernier, ça s’était bien passé pour moi, je me suis beaucoup amélioré et je me suis fixé comme objectif de continuer de monter au classement. Le processus devrait reprendre début 2024, donc j’ai encore quelques mois devant moi pour m’entraîner et espérer m’améliorer. On va voir ou ça va me mener. C’est une passion que je souhaite poursuivre en parallèle de mon métier de policier», indique-t-il.

À sa seconde présence en Crossfit lors des Jeux mondiaux des policiers et pompiers, le policier Pierre-Luc Labbé a également remporté l’or dans sa catégorie. – Gracieuseté

Autre victoire

Le policier de Saint-Quentin n’était pas l’unique représentant de la province dans cette preuve. Un autre policier de la GRC du Nouveau-Brunswick – qui plus est un ancien membre notamment du détachement voisin de Campbellton -, Pierre-Luc Labbé était aussi de la partie. Et non seulement était-il présent, mais celui-ci est également monté sur la première marche du podium, pour sa part dans la catégorie 35-39 ans. Il s’agissait de la seconde participation du policier à cet événement. Toujours dans la catégorie du Crossfit, il avait en effet pris part aux Jeux de Los Angeles en 2017. À l’époque, il avait terminé quatrième dans la catégorie Élite 30-34 ans.