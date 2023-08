La Monnaie royale canadienne remporte un prix grâce à une vieille légende acadienne

Une pièce de 5 oz en argent pur à 99,99% de la Monnaie royale canadienne a permis à la société d’État de remporter un prix Coin of the Year, une compétition annuelle où la Monnaie et ses pairs du monde entier se disputent la plus prestigieuse reconnaissance en matière de conception et de fabrication de pièces.

Le prix a été octroyé dans la catégorie «Pièce la plus innovatrice».

La pièce lauréate, qui est l’œuvre de l’artiste canadien Neil Hamelin, illustre l’histoire du bateau fantôme, un bateau trois-mâts dont les voiles semblent s’enflammer.

Cette vieille légende est bien connue dans la baie des Chaleurs, puisque le vaisseau était réputé pour naviguer entre le Nouveau-Brunswick et la Gaspésie et se rendre jusqu’à Miscou.

La Revue d’histoire de la Gaspésie rapportait en 1964 que dans les premiers temps de la colonie, un bateau pirate avait été poursuivi par un bâtiment de guerre, et incendié jusqu’à la ligne de flottaison. L’équipage avait péri jusqu’au dernier homme.

La légende raconte qu’à l’approche d’une tempête, le fameux bateau est vu, voguant à pleines voiles avec tout son équipage en alerte, et entièrement enveloppé de flammes.

Des paroissiens de Grande-Anse, Janeville et Petite Roche ont tour à tour fait état d’apparitions du vaisseau fantôme, qui a également été aperçu près de la plage Youghall, à Bathurst.

L’ancien maire de la municipalité, Kevin Mann, a raconté le plus sérieusement avoir vu le bateau à deux reprises, en 1960 et en 1980.

Aucune donnée scientifique n’a encore permis d’expliquer avec certitude le phénomène étrange.

L’obtention d’un prix Coin of the Year est une formidable reconnaissance mondiale de notre excellence en fabrication de pièces. Nous ne cessons d’innover et de trouver de nouveaux moyens de donner vie aux histoires de notre pays», a déclaré par voie de communiqué Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne.