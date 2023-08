L’Acadie déjà célébrée à Belle-Baie

Les célébrations entourant la Fête nationale de l’Acadie sont déjà bien entamées à Belle-Baie, où les résidents de l’endroit et les visiteurs de passage ont eu droit à quelques activités depuis samedi après-midi.

Les organisateurs des festivités ont dû jongler avec la programmation qui est à l’horaire tout au long du week-end en raison de Dame nature qui s’est invitée à la fête et de ses caprices.

Devant initialement débuter samedi au parc extérieur à Nigadoo, les festivités se sont plutôt déroulées sous un grand chapiteau érigé à Petit-Rocher en raison du mauvais temps.

Une cérémonie protocolaire, une dégustation de gâteau, une mini-ferme, des jeux gonflables et activités pour enfants et un spectacle musical attendaient les participants lors de cette première journée de célébrations qui s’étendront jusqu’à mardi soir.

Un scénario semblable attendait les festivaliers et les organisateurs dimanche, alors que la pluie a gâché la fête qui devait se dérouler à la plage de Beresford, avec orchestre et activités familiales.

Le spectacle du groupe musical Northern Heights a ainsi été présenté devant une foule timide réunie en après-midi à l’édifice municipal de Pointe-Verte.

Une prestation du chansonnier Lucien Pelletier était prévue au même endroit plus tard en soirée.

Les activités se poursuivront lundi soir avec la présentation à 20h30 sur le terrain de l’École la Croisée de Robertville du film L’ordre secret, du cinéaste Phil Comeau.

C’est mardi le 15 août à Petit-Rocher où les célébrations de la Fête de l’Acadie prendront tout leur sens dans la région Chaleur, alors que marché artisanal, musique, dégustation de gâteau, jeux gonflables, activités pour enfants, musique et concours du plus beau costume acadien seront à l’horaire en après-midi.

Le célèbre tintamarre, le premier de l’histoire de Belle-Baie, se mettra en branle sur le coup de 18h et sera suivi de spectacles de Ronald LeBlanc et de la populaire formation les Gars du Nord et de feux d’artifice.

Les météorologues ne s’entendent pas du tout sur les conditions météo à prévoir lors de cette journée de fête qui est chère aux yeux du peuple acadien.

Environnement Canada ne prévoit pas de précipitations avant la fin de la soirée de mardi, alors que la firme américaine AccuWeather et la chaîne spécialisée MétéoMédia s’attendent à de faibles averses durant la journée.