Un homme de Caraquet porté disparu

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme de 28 ans, de Pokesudie, dans la municipalité de Caraquet, qui est porté disparu.

Zachary Daniel Gillett (Godin) a été vu pour la dernière fois le 8 août, en soirée, sur le chemin Saint-Simon, près d’Évangéline. La police a suivi certaines pistes, mais n’a toujours pas réussi à le retrouver. Sa famille et la police s’inquiètent pour lui.

Il mesure environ 173 cm (5 pi 8 po) et pèse environ 72 kilos (160 livres). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait des chaussures blanches, un pantalon en molleton rouge foncé de marque Puma, ainsi qu’une casquette et un chandail à capuchon noirs ou foncés.

Toute information sur l’endroit où il pourrait se trouver peut être communiquée à la GRC au 506-726-5222.