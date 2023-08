Adriano Haché: avoir le coeur à la bonne place

Il n’y a pas d’âge pour avoir le cœur à la bonne place.

Adriano Haché, 10 ans, féru à la fois de sport, de science et de mathématiques, multiplie ces jours-ci les longueurs de piscine au Centre aquatique et sportif de Dieppe.

Avant son retour en classe à l’école Sainte-Thérèse, le petit bonhomme s’est mis au défi de nager l’équivalent de 15 kilomètres pendant le mois d’août.

Au départ, il comptait sur la générosité des gens pour l’aider à amasser une centaine de dollars qu’il voulait ensuite remettre à la Société canadienne du cancer.

En date de lundi matin, après un peu plus de 10 kilomètres complétés, Adriano Haché a déjà recueilli la somme de 1075$. Vous pouvez d’ailleurs contribuer à la cause en cliquant ici.

N’allez cependant pas croire que cette envie de donner au suivant lui est venue dans les dernières semaines. Pour tout dire, Adriano est déjà un vétéran dans les causes humanitaires.

En fait, il suit les traces d’une amie de sa mère, Georgina Bourque, dit GiniB, malheureusement décédée en avril 2022 d’un cancer du sein.

GiniB, en dépit de la maladie, a été pendant plusieurs années le visage des levées de fonds pour la Fondation l’Hôpital de Moncton, plus précisément pour la clinique d’oncologie Sheldon H. Rubin.

«Gini était une bonne amie de ma mère. Quand elle m’a expliqué la situation de Gini, j’ai voulu l’aider parce qu’elle est mon inspiration. Elle m’inspire à aider les gens», confie Adriano.

La maman d’Adriano, Karla Michelle Haché, précise: «En juin 2020, Gini subissait ses traitements pour son cancer tout en continuant d’amasser des sous en faisant du vélo. Adriano, qui n’avait alors que 7 ans, a tenu à lui remettre les 5$ que lui avait donné la fée des dents. Gini, qui était un peu comme une grande tante pour mes enfants, a été tellement touchée par son geste qu’elle l’a invité à faire du vélo avec elle. Ils ont tous les deux remis ça en 2021, puis mon amie est décédée l’année dernière».

Sous les encouragements de sa mère et de son père, Jean-François, le petit Adriano n’en continue pas moins de faire du vélo pendant l’été 2022 pour rassembler à son tour des sous pour la recherche sur le cancer. D’ailleurs, c’était toujours son objectif cet été avant qu’il ne se brise la cheville droite, il y a deux mois, en jouant au soccer. Comme vous allez voir, ce n’était pas assez pour le décourager.

Comme il tenait malgré à poursuivre l’œuvre de GiniB, ses parents visitent le site web de la Société canadienne du cancer pour voir s’il n’y a pas une autre activité que pourrait faire leur fils. C’est là que la natation est arrivée dans le portrait.

Comme Adriano fait déjà partie du club de nage Bleu et Or et qu’il a pu se faire retirer son plâtre il y a deux semaines, il a donc pu se lancer ce défi de 15 km.

«Nous sommes tellement fiers de lui, confie Karla Michelle Haché. Nous l’encourageons dans ses projets.»

Si les objectifs de 2023 ont déjà été atteints et amplement dépassés, Adriano Haché ne compte pas s’arrêter là.

«L’année prochaine, je vais cette fois-ci faire du vélo et de la natation», annonce celui qui, en plus du vélo, du soccer et de la nage, raffole aussi de hockey, de basketball, de golf, de tennis et de ski.

Et qui sait, il se pourrait bien qu’il parvienne à convaincre sa jeune sœur Alessandra, 8 ans seulement, à le suivre dans ses projets.

Non, il n’y a pas d’âge pour avoir le cœur à la bonne place.