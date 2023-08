Avis d’ébullition à Dieppe

La Ville de Dieppe a indiqué lundi qu’un bris d’une conduite d’eau est survenu sur la rue Amirault. Ses équipes ont dû interrompre l’alimentation en eau, afin de permettre les travaux de réparation.

La municipalité a émis un avis d’ébullition pour les résidents situés du 2135 et 2152, rue Amirault, jusqu’aux limites de la ville, le chemin Dover, le Domaine Dover Estates, la rue Bayview ainsi que les rues des subdivisions suivantes: Marco, Freda, Kristian, J.F. Bourgeois, Vézina, Raphael, Joanne, Carter.

Jusqu’à ordre contraire du bureau de la santé publique, tous les utilisateurs concernés sont priés de suivre les directives ci-dessous.

Toute l’eau destinée à la consommation doit être bouillie de façon continue pendant au moins une minute, incluant l’eau utilisée pour se brosser les dents, faire de la glace, faire du café, laver les fruits et les légumes.

Les personnes dont le système immunitaire est faible (personnes âgées, nourrissons, gens ayant subi une transplantation d’organes, ceux et celles qui suivent des traitements de dialyse, etc.) doivent faire particulièrement attention.

À noter que les filtres à eau domestiques (adoucisseur, pichet avec filtre, etc.) sont incapables d’éliminer les micro-organismes susceptibles de rendre malade.

Il faut laver les plus jeunes et les bébés à l’éponge, et ils doivent éviter de boire l’eau.

Les autres peuvent se passer de bouillir l’eau servant au bain, à la douche et au lavage du linge, des mains ou de la vaisselle. Lorsque vous prenez votre bain ou votre douche, évitez en revanche d’avaler l’eau.

Vous pouvez bouillir l’eau dans une bouilloire, une casserole sur la cuisinière ou dans une bouilloire électrique ne possédant pas l’option d’arrêt automatique.

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec le Service d’eau et égout au 877-7990 ou composez le 850-5104 pour des questions concernant l’ordre d’ébullition de l’eau.