L’Acadie d’aujourd’hui: nouvelle génération, nouveaux combats

En prévision du 15 août, deux jeunes militants acadiens, Alexandre Cédric Doucet et Maxime Brideau, témoignent de la façon dont ils vivent et expriment leur identité, en continuité avec celle des générations précédentes.

La jeunesse acadienne est-elle patriote? En tout cas, le président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB), Maxime Brideau, affirme l’être.

«Absolument, appuie le militant de 19 ans. Quand on est dans un organisme acadien, on a une certaine vocation. C’est sûr que l’Acadie est quelque chose qui compte beaucoup pour moi.»

Il précise qu’il définit le patriotisme comme la volonté de faire en sorte que sa nation ait la meilleure situation possible.

«Le patriotisme c’est tout d’abord aimer un pays ou une région. Mais je considère l’Acadie comme une nation sans frontières, remarque M. Brideau. Alors pour moi, le patriotisme, c’est militer et se battre pour avoir une meilleure nation.»

L’étudiant en sciences infirmières de l’Université de Moncton souligne qu’il existe plusieurs façons de vivre son identité acadienne. S’il a choisi l’implication communautaire, il voit que d’autres jeunes Acadiens font rayonner leur culture dans le Canada et le monde.

«D’autres participent au 15 août et fêtent l’Acadie sans militer de façon active, ajoute-t-il. C’est quand même ça qui permet de montrer que nous sommes une nation et que nous faisons du bruit.»

M. Brideau croit que la jeunesse acadienne vit son identité autrement que les générations précédentes. Il remarque qu’elle s’intéresse à l’expression de genre, par exemple. Il relève par ailleurs qu’elle s’inquiète beaucoup pour l’environnement.

«La grosse différence par rapport aux jeunes des années 1950 et 1960, c’est l’acquisition des droits linguistiques, analyse surtout M. Brideau. Avant, les francophones n’avaient pas les mêmes droits. Ça prenait des personnes qui voulaient se battre pour eux, même si nous sommes à un ou deux projets de loi de les voir disparaître.»

Patriotisme en question

Le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet. – Acadie Nouvelle

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet, s’interroge sur les connotations véhiculées par l’adjectif «patriote».

«C’est une grande question… Le nationalisme qu’on connaît aujourd’hui vient avec de l’extrémisme. Alors, j’ai toujours préféré me décrire comme un militant acadien», explique l’homme de 28 ans.

Le dictionnaire Le Robert définit le patriotisme comme le désir, la volonté de se dévouer, de se sacrifier pour défendre la communauté sociale qu’on aime. Il inclut par exemple «l’esprit de clocher» parmi les synonymes de ce mot.

«On peut rentrer dans les définitions et les synonymes, mais quand une personne se considère comme acadienne, vit dans les quatre provinces de l’Atlantique et parle le français, elle a une responsabilité de défendre sa langue», dit M. Doucet.

Il croit toutefois que sa façon de vivre son identité diffère de celle des générations précédentes. Il précise mener les mêmes combats, mais avec des acquis différents, par exemple grâce à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, adoptée en 1969.

«Les militants de ce temps ont mené des combats comme nous n’avons plus à le faire, en descendant dans la rue ou en faisant des actes de désobéissance civile, comme en mettant une tête de cochon sur le perron du maire [de Moncton] Jones», raconte M. Doucet.

Le président de la SANB aimerait néanmoins compter davantage de jeunes parmi les membres de son organisme.

«Les gens de ma tranche d’âge et ceux qui sont plus jeunes regardent davantage l’enjeu environnemental, avance-t-il. Je crois que nous avons une responsabilité de regarder ces sujets-là et de voir comment on peut trouver des choses communes entre eux et la protection de la langue française.»

M. Doucet croit qu’il faut craindre la folklorisation de l’Acadie et la limitation de son expression au 15 août.

«Heureusement que nous avons encore des activités très importantes comme les Jeux de l’Acadie et la construction identitaire dans les écoles. Mais il ne faut pas tenir ça pour acquis», soutient-il.

Encouragements aux jeunes

Jean-Marie Nadeau – Archives

Un vétéran parmi les militants acadiens, Jean-Marie Nadeau, souhaiterait voir davantage de jeunes comme M. Doucet.

«Ils pourraient devenir membres de la SANB, s’abonner à l’Acadie Nouvelle et au Moniteur Acadien, adhérer à la campagne pour le changement du nom de l’Université de Moncton, propose-t-il. Mais je connais quand même beaucoup de jeunes un peu engagés.»

M. Nadeau soutient que le patriotisme devrait encore être d’actualité pour exprimer l’identité particulière de l’Acadie, même si de nouvelles causes apparaissent.

«Avant d’être tout le monde, il faut apprendre à être soi-même; savoir qui on est, où on va et d’où on vient; chérir sa patrie et travailler pour qu’elle s’épanouisse», déclare-t-il.