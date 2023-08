Une Croix de la déportation sciée et volée à Campbellton

La croix de la déportation qui ornait fièrement le monument commémoratif de l’Odyssée acadienne de la Petite-Rochelle, à Campbellton, a été dérobée au cours des derniers jours.

La croix semble visiblement avoir été sciée avec l’aide d’un outil de précision. Il est difficile de dire quand les voleurs s’en sont pris au monument, mais les premiers rapports du méfait remontent à samedi.

«Le vol est récent. On sait que la croix était là quelques jours avant, car beaucoup de gens passent devant et quelqu’un aurait remarqué son absence», soutient le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque.

Car bien que le monument provienne d’un projet de la Société nationale de l’Acadie, son entretien et celui du site incombent à la Ville de Campbellton. M. Levesque confirme qu’une plainte officielle au sujet du méfait a été déposée lundi à la GRC.

M. Levesque ignore si le monument était assuré. Quoiqu’il en soit, il sera réparé.

«On ne va pas laisser cela comme ça, on va remplacer la croix. Elle ne sera pas là pour demain (15 août) c’est évident, mais elle va revenir», promet M. Levesque.

Le monument a été inauguré officiellement le 15 août 2012 sur son site actuel, soit en bordure du boulevard du Saumon à Campbellton, en face de la rivière Restigouche. Il se veut un hommage au village mythique de Petite-Rochelle (1758 à 1760). Ce village était constitué d’Acadiens ayant fui la déportation et fut complètement brûlé par l’armée britannique lors de la Bataille de la Restigouche.

Consternation

Président du comité du monument commémoratif de la Petite-Rochelle en 2012, Georges Bourdages a appris samedi que la croix avait été dérobée. Joint par téléphone lundi, celui-ci avait beaucoup de difficultés à cacher sa déception.

«C’est très triste qu’on s’en soit pris à ce monument, car il a certainement une grande valeur historique et sentimentale pour la communauté acadienne du Restigouche. Il démontre la présence acadienne ici, l’importance de notre région dans l’histoire», explique-t-il.

Cet incident est d’autant plus déplorable selon lui qu’il survient tout juste avant les célébrations de la Fête nationale de l’Acadie. Chaque année depuis 2012, cet emplacement sert de point de départ des festivités du 15 août à Campbellton. Il le sera une fois de plus cette année, même sans la croix. C’est d’ailleurs M. Bourdages qui agira comme maître de cérémonie et celui-ci promet d’avoir un mot pour souligner l’absence de la croix.

Manque de respect

Président de la Commission de l’Odyssée acadienne, Jean Gaudet a été mis au courant du vol lundi. Lui aussi dénonce vigoureusement ce geste gratuit.

«Ça fait non seulement mal au cœur, mais c’est surtout insultant pour les organismes qui ont parrainé ces projets ainsi que pour la société acadienne en général. C’est un manque de respect envers nos symboles, une insulte», mentionne-t-il.

Selon lui, ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un monument de l’Odyssée perd sa croix. C’est arrivé à Dieppe il y a près de deux ans. On aurait aussi tenté – sans succès – de la voler à Halifax ainsi qu’à un autre site au Québec. Ailleurs, on aurait dérobé des plaques commémoratives.

On compte actuellement 18 monuments commémoratifs de l’Odyssée acadienne. Campbellton fut le 11e à être érigé. Selon M. Gaudet, la commission a déjà discuté par le passé de la possibilité de changer le métal des composantes du monument, soit de passer du bronze vers un métal moins alléchant pour les voleurs. Cela dit, cette option a été écartée pour le moment.

«On a décliné cette approche, car ce sont des monuments qui à nos yeux ont une grande valeur symbolique. On veut qu’ils soient beaux et durables», ajoute-t-il.

Vol et non vandalisme

Si les trois hommes ont des sentiments similaires face à ce vol, ils sont également persuadés qu’il s’agit d’un geste motivé par l’argent et non d’un acte politique mené contre la société acadienne.

«Même si ce n’est pas plus acceptable, on souhaite vraiment que ce soit un simple vol. Ce qui nous permet de le croire, c’est que le reste du site et du monument n’ont pas subi de dommage. On semble avoir uniquement ciblé la croix», soutient M. Bourdages.

Le maire de Campbellton abonde dans le même sens. «On tient pour acquis que le geste a été fait pour l’argent, on espère que c’est pour ça et non en guise de contestation. On n’a jamais eu vraiment de problème de ce côté ici, pas d’acte de vandalisme. Les communautés ont leurs différences, mais il y a quand même un bon respect d’établi de ce côté, très peu d’animosité», indique Jean-Guy Levesque.

Pour sa part, M. Gaudet considère complètement ridicule de s’en prendre ainsi aux items des monuments de l’Odyssée acadienne (croix ou plaques) pour le bronze qu’ils contentionnent.

«Remplacer une croix peut coûter jusqu’à 7000$ ou 8000$, car on doit la faire couler aux États-Unis et l’importe ici ensuite. Mais la valeur comme telle du bronze que l’on retrouve à l’intérieur de celle-ci c’est risible, ça équivaut peut-être à environ une centaine de dollars. Ce n’est rien comparativement aux troubles que cela occasionne aux gens et aux organismes qui sont responsables des monuments et qui souvent ont peu de moyens», dit-il.