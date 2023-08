Vulgariser l’histoire de Caraquet: la mission de Clarence LeBreton

Les citoyens de Caraquet ne se tannent pas d’assister aux Rendez-vous d’histoire de l’historien Clarence LeBreton. Jeudi dernier, ils étaient plusieurs dizaines dans l’église Saint-Pierre-aux-Liens pour découvrir ce trésor du patrimoine.

«C’est un monument extraordinaire dont personne ne connaît l’histoire. Si on prend le temps de regarder, on remarque que c’est majestueux comme bâtiment», raconte-t-il.

Les conférences de M. LeBreton s’inscrivent dans le projet des Rendez-vous d’histoire, créé par la ville de Caraquet et supervisé par Aline Landry, agente du patrimoine et gestionnaire des arrêtés municipaux. À chacune de ses conférences, l’historien s’assure de présenter les faits avec rigueur, passion et une touche d’humour.

«L’histoire c’est nous, c’est la communauté. J’essaie d’intéresser les gens le plus possible lors de mes conférences. J’essaie de garder en mémoire qu’il faut conserver l’intérêt de l’audience. Je m’efforce de vulgariser, et ça amène des gens comme jamais aux Rendez-vous d’histoire de Caraquet.»

Construite en 1857, mais ouverte au public seulement sept ans plus tard, l’église catholique romaine de style néoclassique possède plusieurs caractéristiques uniques.

«Ce que je préfère, c’est le maître-autel, le tabernacle», dit-il. «C’est une pièce magnifique, sculpté vers 1821 par Thomas Baillargé.»

Les colonnes de bois peintes en imitation de marbre d’époque ne laissent pas leur place. Selon l’historien, c’est ce qui caractérise l’endroit.

«Tout à été peint à la main par la famille Duval. On peut voir que sur les colonnes, le motif est plus clair qu’ailleurs. Ils y ont mis plus de temps. Ils étaient quatre hommes.»

D’autres pièces comme la chaire originale, les bancs d’époque et le tableau de Saint-Pierre-aux-Liens, peint par Joseph Légaré en 1820, donnent un sens à cette église.

«Pendant sept ans, 500 à 600 familles ont travaillé à bâtir cette église. Chaque chose à sa place. Que ce soit l’orgue, la chaire ou d’autres objets, tout à été bien réfléchi.»

Ceux qui sont arrivées en avance ont eu la chance d’entendre un court concert d’Isabelle Thériault, sur l’orgue Casavant acheté en 1901.

Ce n’est pas tout, le chemin de croix de 1947 du maître-sculpteur Médard Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli et les deux bénitiers richement sculptés datant du milieu du 19e siècle ajoutent aussi du cachet à l’endroit.

«Cette église, c’est un trésor patrimonial méconnu. On dit que quelqu’un qui ne connaît pas son histoire risque beaucoup de chose!», ajoute-t-il à la blague.

Le prochain Rendez-vous d’histoire de l’historien Clarence LeBreton se déroulera à l’église Saint-Pierre-aux-Liens, le lundi 14 août dès 11h. La conférence est gratuite et ouverte à tous.