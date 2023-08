Du bon temps à Dieppe et Memramcook

L’ambiance était à la fête mardi à Dieppe, alors que les enfants jouaient dans les jeux gonflables ou se roulaient dans l’herbe de la place MusiquArt.

Les adultes, eux, ont pu profiter des groupes de musiques traditionnelle, country et cajun qui se sont succédés sur la scène.

«Reveil est pas mal bon! Je ne sais pas si on va encore être ici pour 1755, par contre», a dit Nicolas Desroches, pointant les jeux gonflables où s’amusaient ses enfants. La formation acadienne mythique devait prendre la scène vers 21h00, ce qui peut être tard pour les tout-petits.

Des jeux gonflables étaient mis à la disposition des enfants à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage Reveil sur scène à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage La foule était au rendez-vous au centre MusiquART de Dieppe en fin de journée, mardi. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage

«On nous a donné le programme de la fête au CAFI (Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick), a indiqué Hony Anbria, venue découvrir l’événement avec son conjoint. Le country, on adore! C’est à peu près comme la musique de chez nous», a-t-elle ajouté alors que le groupe Reveil chauffait la scène devant la foule ornée de bleu, blanc, rouge et quelques taches de jaunes.

Le couple est arrivé de Madagascar un mois plus tôt, jour pour jour.

Malgré certaines difficultés à comprendre le chiac, ils disent s’adapter tranquillement.

«C’est vraiment une belle journée! On célèbre l’Acadie», a lancé Antoine Vautour, le sourire aux lèvres. Pour lui comme pour bien d’autres, la pièce maîtresse de la soirée était sans équivoque le groupe 1755, qu’il a entendu en concert à plusieurs reprises.

Sous la grisaille à Memramcook

Le Tintamarre de Memramcook. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage Des amuseurs perchés sur des échasses et vêtus des couleurs du drapeau acadien se sont promenés parmi les fêtards de Memramcook. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage

Plusieurs formations musicales se sont déplacées d’une municipalité à l’autre en cette journée de Fête nationale.

Les groupes Beauxmont et La Trappe en sont des exemples qui ont tous deux joué un premier spectacle sous le ciel gris de Memramcook.

«Ça se passe bien, a indiqué Martin Robichaud, guitariste de La Trappe. On a eu notre test de son ce matin à 7h00. On est revenus. On a joué, et maintenant on s’en va rejouer à 23h00, après Aboiteau, à Caraquet.»

Alors qu’il commandait de la nourriture avant de prendre la route, une marée humaine s’est mise à se former en anticipation du Tintamarre.

Malgré la pluie qui s’est finalement mise à tomber, la célébration s’est déroulée comme prévu et s’est faite entendre dans les rues de la municipalité.