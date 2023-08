Kedgwick festoie et rend hommage à son ancien maire

La pluie a pris une pause de quelques heures afin de faire place au soleil à Kedgwick, mardi tout juste à temps pour les célébrations de la Fête nationale de l’Acadie.

«Il y avait un peu de magie ici aujourd’hui (mardi). C’est comme si quelqu’un était dans les alentours pour faire faire le mauvais temps.»

En disant ces phrases, le maire de Kedgwick, Éric Gagnon, avait clairement en tête son prédécesseur, l’ancien maire Jean-Paul Savoie. Car cette année, les célébrations de la Fête nationale avaient une saveur particulière. L’émotion était en effet au rendez-vous alors que le conseil municipal a rendu un hommage à l’ancien politicien décédé en mai à l’âge de 76 ans des suites de complications liées au cancer de la gorge qu’il combattait depuis quelques mois. M. Savoie aura cumulé 26 années de vie politique, dont 15 consécutives à la barre de Kedgwick (2001 à 2016).

«Jean-Paul aimait sa place. Il était un ambassadeur du Restigouche, de l’Acadie, de la culture, de la nature. C’était une source d’inspiration pour plusieurs», a confié le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, qui a bien connu et qui respectait énormément le politicien de Kedgwick.

Pour souligner l’engagement de M. Savoie à améliorer le sort de sa communauté, le conseil a décidé de rebaptiser ce que les résidents du coin appellent les «deux lacs» situés à l’entrée du village en son honneur. Le plan d’eau sera désormais connu comme les Lacs Lac Jean-Paul Savoie. Une plaque a été dévoilée et sera installée sous peu à la halte routière. Sur celle-ci, on peut notamment admirer les lacs avec un pêcheur, en l’occurrence M. Savoie lui-même.

«C’est le meilleur endroit à nommer en l’honneur de mon père. Il pêchait dans ses lacs pratiquement tous les jours», témoigne le fils de l’ancien maire, Raphaël, qui admet être ému par l’hommage du conseil ainsi que par le soutien de la communauté.

«Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu’il était aussi apprécié. Car lui il adorait son village et sa région», ajoute-t-il.

Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Menée par le maire de Kedgwick, Éric Gagnon, et le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, la communauté a effectué un tintamarre sur le sentier longeant des lacs fraichement renommés en l’honneur de Jean-Paul Savoie. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Environ 200 personnes se sont déplacées afin de prendre part aux différentes activités familiales et musicales au menu, dont le tintamarre en début de soirée. Celui-ci s’est d’ailleurs déroulé sur le sentier qui sillonne les lacs fraîchement rebaptisés.

«C’est définitivement une des plus grosses foules des dernières années. Les gens de notre communauté sont fiers d’être Acadiens et Acadiennes, mais on sent que cette fois, les gens se sont déplacés également pour saluer Jean-Paul. Tout au cours de sa vie il a été un fier acadien lui-même, mais aussi un grand mobilisateur, un grand rassembleur. Et il continue de le faire encore», souligne M. Gagnon.