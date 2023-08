La Fête nationale de l’Acadie célébrée en force à Bouctouche

Une foule record a participé aux célébrations du 15 août à Bouctouche. Une journée qualifiée d’exceptionnelle où la fierté acadienne s’est manifestée avec force et beaucoup de couleurs.

Une marée humaine brandissant le tricolore étoilé a envahi la rue Acadie à Bouctouche jusqu’au Pays de Sagouine. À l’issue de la grande fête populaire au centre-ville, Zachary Richard qui était de passage à Bouctouche a offert une belle surprise en chantant Réveille juste avant le départ du traditionnel Tintamarre à 15h.

«Aujourd’hui, nous avons eu une journée exceptionnelle avec la surprise de Zachary Richard qui est venu faire une chanson au quai de Bouctouche. C’était pas mal spécial», a déclaré le maire de Grand-Bouctouche, Aldéo Saulnier.

Munis de drapeaux, de bannières aux couleurs de l’Acadie et d’objets bruyants pour manifester avec vigueur leur fierté acadienne, des milliers de personnes ont défilé sur la rue Acadie pour ensuite emprunter la passerelle flottante afin de se rendre sur l’Île-aux-Puces. La petite île était pleine à craquer. Selon Aldéo Saulnier, il s’agit de célébrations du 15 août records avec une foule de près de 4000 personnes. Plusieurs personnalités du monde associatif et politique, dont le Premier ministre Blaine Higgs, étaient de la fête.

La famille Gagnon-Belliveau se réunit chaque année dans la maison familiale juste en face du Pays de la Sagouine. Denise Gagnon décore sa maison, son jardin et même sa ligne à hardes aux couleurs de l’Acadie afin d’accueillir la parade acadienne.

«On fait ça depuis au moins 15 ans. C’est nos racines l’Acadie et puis c’est une occasion de se rencontrer toute la famille. C’est encore plus important aujourd’hui de célébrer pour préserver notre langue.»

«Être Acadien, il faut le dire fort et comme Zachary (Richard) le chante, il faut se réveiller», lance Debbie Belliveau, une autre membre de la famille.

Plusieurs personnalités du monde associatif et politique, dont le Premier ministre Blaine Higgs, étaient de la fête à Bouctouche. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Rachelle Frigault-Girouard et Tina Frigault au tintamarre de Bouctouche. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le tintamarre au Pays de la Sagouine. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le tintamarre au Pays de la Sagouine. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le tintamarre à Bouctouche. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La foule a envahi l’Île-aux-Puces pour la Fête du pays. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

L’Acadie dans le coeur

Les festivaliers ont été accueillis sur l’île-aux-Puces par les personnages du Pays de la Sagouine au son des tambours et des violons. Ils ont présenté leur frolic du 15 août. Chansons traditionnelles, danses et humour, l’esprit était à la fête. Pour Rachelle Frigault-Girouard et Tina Frigault de Bouctouche qui arboraient une banderole colorée couronnée de ballons, cette fête leur apporte beaucoup de joie et d’amour.

«Pour nous, l’Acadie c’est le coeur. J’y tiens beaucoup parce que j’ai grandi en Acadie avec la musique acadienne, ç’a toujours été ma culture et je trouve que c’est une fête qui apporte beaucoup de joie et d’amour. C’est la mer avec l’étoile (sur la banderole) et pour moi, c’est très important, j’habite au fond de la baie», a exprimé Tina Frigault.

Des gens de toutes les générations, dont beaucoup de familles, ont participé aux célébrations. Tina Bitcon de Saint-Antoine était au Tintamarre avec son mari d’origine anglophone et ses jeunes enfants afin de transmettre sa culture à ses touts petits.

«Ça me touche parce que beaucoup de gens ont l’impression que notre culture avec les jeunes générations s’en va peut-être, mais ce n’est pas la réalité, il y a encore beaucoup de gens qui célèbrent et qui sont fiers de qui ils sont. Je pense à nos ancêtres qui ont travaillé fort pour apporter l’Acadie où elle est maintenant.»

Le jeune couple Julianne LeBlanc et Eli Zima Luste, 19 ans, ne voulait surtout pas manquer cette occasion de célébrer la Fête nationale de l’Acadie. Originaire de Toronto, Eli Zima Luste fêtait pour la première fois le 15 août.

«Je n’avais jamais vu ça, c’est vraiment unique. C’est super bien que les Acadiens soient si fiers de leur langue, de leur culture et de leur identité unique.»

Revenue passer l’été dans sa région natale, Julianne LeBlanc est émue de pouvoir partager cette fierté pour sa langue avec son amoureux et avec tout le monde sur l’Île-aux-Puces.

«J’ai grandi en allant au 15 août au Pays de la Sagouine avec ma famille, en faisant le tintamarre et en faisant du bruit pour montrer comment on est fier d’être Acadien.»

La Fête du Pays s’est poursuivie toute la soirée avec le grand spectacle télévisé.