Tintamarre: la jeunesse a fait du bruit à Moncton

Certains découvraient l’Acadie, d’autres faisaient leurs premiers pas dans cette nation et d’autres encore avaient l’habitude de faire retentir leur fierté francophone: beaucoup d’enfants et d’adolescents ont brandi des tricolores étoilés à Moncton, mardi.

Ce sont des enfants qui étaient à la tête du cortège du tintamarre de Moncton, comme autant de petits soleils dansant sur l’asphalte et défiant le ciel gris.

Les jeunes étaient également nombreux parmi les 400 personnes qui ont défilé en partant du Centre culturel Aberdeen vers le Parc Riverain, aux sons des cris, des tambours, des crécelles, des trompes, des sifflets et des cloches.

«Le tintamarre, j’aime beaucoup ça», a exprimé Alexandre Couture, qui portait deux drapeaux plutôt qu’un et un chandail décoré par un cœur bleu étoilé, un cœur blanc et un cœur rouge.

Le garçon de sept ans avait conscience de participer à la fête de l’Acadie. «J’aime l’Acadie, parce que j’aime les couleurs», a-t-il précisé.

Camille Cormier était aussi là pour fêter l’Acadie. Elle avait toutefois des difficultés à définir le terme.

«J’aime bien ça, parce que j’aime beaucoup danser», a-t-elle expliqué avant le début du tintamarre, au Parc des arts du Sommet, où résonnait la musique des DJ du Worry pas Club.

Une jeune habitante de Riverview, Salma Moujid, est également venue.

«Je suis là pour participer à des activités et fêter l’Acadie», a indiqué la fille de bientôt neuf ans.

Le cortège du 15 août 2023 à Moncton.

Découvrir l’Acadie

La Marocaine d’origine a confié ignorer en grande partie la définition de l’Acadie.

«Ça ressemble à la France, a-t-elle hésité en évoquant les tricolores étoilés. Ce sont des personnes qui parlent français.»

Sa mère a précisé être venue aux célébrations du 15 août avec ses deux enfants pour en apprendre davantage sur les francophones du Nouveau-Brunswick.

Elle s’est demandé si leur nation avait des points communs avec les Berbères du Maroc, des peuples qui ont revendiqué la reconnaissance de leurs droits linguistiques et culturels.

Kurmi Barthezeme-Leyton, cloche à la main et nœud papillon tricolore sur la tête, était sûre de la raison de sa venue au tintamarre.

«Je suis là parce que je vais faire du bruit, parce qu’il y a la parade des Acadiens, a dit la fille de six ans et demi. Les Acadiens, c’est des Français qui sont venus au Canada et maintenant, c’est des Acadiens.»

Salma Moujid, huit ans, aux célébrations du 15 août 2023 à Moncton. Kurmi Barthezeme-Leyton, six ans, aux célébrations du 15 août 2023 à Moncton. Brody Dionne, six ans, aux célébrations du 15 août 2023 à Moncton.

Prendre sa place

Nour Belkhodja, trompe en main et tricolore étoilé sur le chandail, était déjà un habitué des tintamarres, auxquels il a assuré participer tous les ans bien qu’il habite à Montréal.

«J’ai une mère acadienne, a souligné l’adolescent de 15 ans. Les tintamarres sont importants, car ils permettent aux Acadiens de s’exprimer. Ils forment une minorité francophone qui a besoin de prendre sa place.»

Falak Jaber est anglophone. Elle a néanmoins souhaité en apprendre davantage sur les Acadiens et faire l’expérience d’un élément de leur culture, en accompagnant une amie francophone de sa mère au tintamarre.

«Je voulais juste voir comment les Acadiens faisaient la fête. J’ai entendu parler d’eux à l’école, a-t-elle détaillé à propos des cours qu’elle a suivis à l’établissement Maplehurst de Moncton. C’était très amusant!»

Alexandre Couture, sept ans, avec sa mère aux célébrations du 15 août 2023 à Moncton. Le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, aux célébrations du 15 août 2023 à Moncton.

Se montrer solidaire

D’autres personnes étaient présents aux célébrations du 15 août à Moncton: les députés libéraux Susan Holt et Robert McKee, les élus progressistes-conservateurs Daniel Allain et Greg Turner, le chef du Parti vert David Coon, la conseillère municipale de Moncton Monique LeBlanc et le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick Alexandre Cédric Doucet.

«N’oubliez pas que vous êtes autant Acadiens le 16 que le 15 août, a clamé ce dernier. Soyez fiers d’être fiers!»