Un tintamarre du tonnerre à Caraquet

Le 61e Festival acadien de Caraquet s’est conclu sous un ciel partiellement couvert, mais qu’importe! La foule a fourni l’énergie et le tintamarre a roulé tel le tonnerre!

Mardi, à 18h, à Caraquet, ce fut la congestion annuelle, le tapage autorisé, la joie générale, la fusion collective d’une population qui, augmentée de touristes ébahis, s’est réunie pour exprimer sa prétention au titre de peuple et nation.

Durant une heure, la foule a fait de la rue son ambassade. Rite annuel oblige, elle a inondé une fois de plus le pavé du centre-ville entre le vieux couvent et la rue Cormier. Mais en 2023, on a constaté une densité rarement atteinte. Les observateurs, assis le long de la rue, qui contemplaient ou filmaient les passants, ont vu une marée compacte dans laquelle même un lièvre n’aurait pu avancer qu’à pas de tortue.

Peut-on risquer un chiffre? 20 000? Peut-être, peut-être plus.

Si le tintamarre fut le point d’orgue de la journée, l’heure qui a suivi a prolongé le plaisir des festivaliers. Edith Butler a ouvert le spectacle extérieur avec cette vitalité qu’on lui a toujours connue. Au moment où ces lignes furent écrites, Lisa LeBlanc allait suivre.

À la tombée de la nuit, un groupe de la Péninsule acadienne, les Aboiteaux, avait le mandat de prolonger la fête. Le groupe La Trappe devait par la suite clôturer les activités de 2023.

Edith Butler est montée sur scène peu après le tintamarre. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché Acadie Nouvelle: Bernard Haché Un groupe de musiciennes de la région de Moncton, Dahlia Ave., ouvrait la journée musicale du 15 août, devant le vieux couvent de Caraquet. Acadie Nouvelle: Bernard Haché En après-midi, Dominique Dupuis donnait un spectacle sur la scène du vieux couvent en compagnie de ses musiciens. Acadie Nouvelle: Bernard Haché Messe de la Fête nationale, au Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage, à Caraquet, célébrée par le père Régent Landry. Vue de la chapelle, des pratiquants et du monument de la déportation. Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Plus tôt dans la journée

La journée a commencé par une messe matinale, célébrée par le père Régent Landry au sanctuaire de Sainte-Anne-du-Bocage. À cette occasion Donat et Émé Lacroix ont accueilli les pratiquants avec un chant désormais indissociable du Festival Acadien, Viens voir l’Acadie. L’Ave Maris Stella a ensuite résonné pour le début de la messe.

En après-midi, les nuages n’ont point obscurci les talentueux violonistes féminins qui se sont succédé sur la place du vieux couvent. Trois musiciennes du groupe Dahlia Ave, originaires de la région de Moncton, ont donné les premiers coups d’archet des concerts en plein air qui ont marqué une fois encore la dernière journée du festival.

Les Dahlia Ave. ont déversé des airs «Old Time», celtiques et acadiens avant que Dominique Dupuis (Ode à l’Acadie) ne prenne le relais pour continuer à égayer la foule, qui s’est faite un peu tardive cette année. Il faut sans doute accuser le ciel incertain qui a tapissé l’horizon durant la journée.

Au fil de la journée, L’Acadie Nouvelle a croisé des touristes venus d’un peu partout au pays. Un groupe qui arrivait de Toronto – plus d’une quinzaine – se dirigeait vers le centre-ville pour participer à la fête. D’autres débarquaient de la Colombie-Britannique. En parcourant les lieux, nous avons été surpris d’entendre plusieurs converser en anglais.

D’année en année, l’organisation du festival se perfectionne. Mardi, il était facile de constater le souci du détail: des services de santé bien visibles, des cantines mobiles parfaitement alignées dans le stationnement du centre culturel, un bar et… un guichet automatique. Le seul hic, les barrières qui obligeaient les uns et les autres à faire de grands détours.