Une fête pour tous les goûts à Shippagan

Les visiteurs étaient nombreux à l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick, mardi, à Shippagan, pour célébrer la fête nationale de l’Acadie.

Dès midi, ils étaient déjà une centaine sur le bord de l’eau, à partager un repas, telle une grande famille. Le maire de la ville, Kassim Doumbia, s’est dit choyé de participer à ce grand rassemblement.

«Pour moi c’est une journée importante où on prend le temps de se remémorer, de discuter et d’échanger sur le parcours des Acadiens lors des dernières années. C’est aussi l’occasion de prendre un moment de réflexion sur les réalisations et les accomplissements que nous voulons espérer pour nous et les générations à venir.»

En après-midi, des petits et des grands artistes ont participé à des ateliers de peinture sur coquillages et de création de drapeaux, tout en écoutant la musique traditionnelle acadienne des groupes Winston Band et Évolution.

«Je ne suis pas un fan de la musique acadienne, a dit un jeune homme, mais j’ai bien aimé leur musique et j’ai hâte d’assister au tintamarre ce soir!»

Le magicien Allard le magnifique s’est promené sur les lieux pour présenter quelques tours aux passants, tandis que les propriétaires du Paradis Mini Ferme ont transmis leur passion aux intéressés.

En soirée, la fierté acadienne s’est fait ressentir au tintamarre qui réunit des centaines de personnes chaque année.

Un feu d’artifice aux couleurs de l’Acadie a conclu à merveille les festivités, tard en soirée. – Acadie Nouvelle: Myriam Richardson