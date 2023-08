Fermeture de tribunaux dans la Péninsule: la Charte canadienne des droits et libertés invoquée

Le bras de fer juridique entre le Forum des maires de la Péninsule acadienne et le gouvernement provincial a franchi une étape importante mercredi avec la tenue à Bathurst d’une audience où les deux parties ont eu l’occasion de livrer leurs plaidoiries finales.

Le regroupement des maires de la Péninsule réclame une révision judiciaire de la décision du gouvernement provincial de fermer les palais de justice de Caraquet et de Tracadie en 2022.

Le Forum des maires estime que la décision du gouvernement de fermer les deux tribunaux va à l’encontre d’articles de la Charte canadienne des droits et libertés.

Les articles qui portent sur les langues officielles du Canada stipulent entre autres que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Devant la juge Christa Bourque de la Cour du Banc du Roi, les représentants du Forum des maires de la Péninsule acadienne ont indiqué que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique n’a pas tenu compte de la Loi sur les langues officielles en prenant la décision de fermer les deux palais de justice.

Selon eux, la décision est basée sur de simples statistiques de fréquentation et des mesures budgétaires.

Avec ces deux tribunaux, la Péninsule acadienne possédait la seule unité judiciaire de la province dont la langue d’usage était le français.

Me Jason Godin, l’un des représentants du Forum, a indiqué au tribunal que le ministre Hugh Flemming avait l’obligation à l’époque de la prise de décision d’identifier les besoins de la communauté et les impacts des fermetures des deux palais de justice.

Selon lui, ces impacts auprès des accusés et des victimes ne sont pas négligeables en raison du manque d’accès au système de justice dans la région et de la distance à parcourir pour se rendre à Bathurst où les causes sont entendues depuis les fermetures.

Le Forum des maires de la Péninsule est aussi d’avis que le ministre n’a pas pris en considération l’importance de la présence policière ni même des ressources policières sur le territoire de la Péninsule acadienne en prenant sa décision

«Il y a eu absence de consultations et de considérations», a affirmé Me Godin.

Son collègue, Me Jean-Marc Gauvin, a indiqué pour sa part qu’il y avait lieu de se demander si les fermetures des tribunaux sont conformes au développement de la collectivité qui aspire à se développer et s’épanouir.

En guise de réplique aux arguments des maires acadiens, la représentante du gouvernement provincial a mis en lumière l’importante baisse de fréquentation dans les salles des tribunaux et la sous-utilisation des locaux loués et des ressources humaines.

Me Nathalie Thibault a souligné qu’il n’y avait aucune preuve que cette décision de fermetures empêche l’épanouissement de la communauté acadienne et la réduction de l’accès au système de justice.

Selon elle, il n’y a pas de preuve non plus que le ministre responsable a outrepassé ses pouvoirs discrétionnaires et qu’il a agi de mauvaise foi.

L’avocate qui représente le ministère de la Justice a également souligné à la juge Bourque que les tribunaux doivent avoir une certaine retenue quant aux décisions politiques prises par les gouvernements, à moins que ces décisions ne soient prises de mauvaise foi.

«La loi oblige le gouvernement à offrir des services judiciaires dans la langue de son choix, pas de garder les palais de justice ouverts», a lancé Me Thibault lors de sa plaidoirie finale.

La juge Christa Bourque a indiqué qu’elle étudiera le dossier avec minutie avant de rendre une décision à une date ultérieure.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a affirmé être déçu de l’approche du gouvernement provincial dans cette affaire, qu’il juge étroite et sans considération pour les collectivités.

«On va demander la réinstallation immédiate des services de justice dans la Péninsule acadienne à l’endroit où ça sera le plus pratique si la décision de la juge est favorable pour nous», a raconté celui qui est aussi le président du Forum des maires de la Péninsule acadienne.

Outre Bernard Thériault, les maires de Shippagan, Tracadie et Neguac ont assisté à l’audience qui a duré toute la journée.