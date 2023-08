Miss Univers Canada: un dernier tour de piste pour Dominique Doucette

Après de nombreuses compétitions sur la scène nationale et internationale, l’Acadienne Dominique Doucette entend clore ce chapitre de sa vie en fin de semaine en tentant de remporter le titre de Miss Universe Canada.

L’événement se déroule à Richmond, en Colombie-Britannique. La jeune femme s’y trouve en ce moment en compagnie de 59 autres concurrentes qui convoitent aussi la couronne.

La participante de 27 ans originaire de Campbellton n’en est pas à son premier tour de piste. Depuis sa victoire au pageant de sa communauté – le Festival du saumon -, la Restigouchoise a enchaîné les concours avec un certain succès. Elle a notamment remporté le titre de Miss Canada en 2015 puis celui du concours international de Miss Teen Universe en 2016 qui se déroulait alors au Panama. Plus récemment, elle a terminé seconde au World Miss University qui se déroulait à Séoul, en Corée du Sud.

Le titre de Miss Univers Canada en est un qu’elle convoite depuis longtemps. En 2020, elle a terminé 7e à ce concours. À sa deuxième participation l’année dernière, elle a terminé parmi les 20 premières. Une déception, mais aussi une source de motivation pour celle qui visait un top 10.

«Ça fait un moment que je songe à tirer ma révérence des concours et me concentrer sur d’autres projets. Mais j’ai cette dernière expérience du Miss Univers Canada qui me trotte dans la tête. Je tente donc ma chance cette année, car je ne veux pas terminer sur cette note. J’aimerais améliorer mon classement, et bien entendu remporter la compétition», explique-t-elle, espérant que cette troisième fois sera la bonne. Et dans le cas contraire, elle ne s’en ferait pas outre mesure.

«Je suis beaucoup plus sereine que par le passé face aux résultats. J’ai appris aux fils des ans et des compétitions à laisser aller les choses. C’est certain que j’aimerais mieux me rendre loin dans l’aventure, surtout que la couronne n’est pas allée à une francophone depuis de nombreuses années. Mais je suis aussi à l’aise avec l’idée que mon parcours soit plus court», dit-elle.

Ce sera néanmoins la dernière chance qu’elle aura pour mettre la main sur ce titre puisqu’elle a atteint l’âge limite (concours s’adressant aux jeunes femmes de 18 à 27 ans).

Si elle a l’intention d’en finir avec les concours de personnalité après celui-ci, Mme Doucette garde bien entendu la porte ouverte en cas de victoire puisqu’un titre signifierait un laissez-passer pour la compétition internationale de Miss Universe.

«Si l’occasion de poursuivre l’aventure se présente, je vais la saisir. Mais sinon je ne vais pas me lancer dans d’autres concours», dit-elle.

Dominique Doucette – Gracieuseté

Face à la critique

Dans le paysage des concours de personnalité depuis plusieurs années, tout comme dans celui des médias (traditionnels et sociaux), Mme Doucette avoue avoir fait plus souvent qu’à son tour l’objet de moqueries, de critiques et même d’un certain dénigrement. Elle s’est souvent sentie obligée de justifier son choix.

«Je me suis intéressée à ce type de concours parce que je trouve que ça te développe beaucoup en tant que personne», explique-t-elle, notant que les critiques proviennent en grande partie de personnes qui sont mal informées sur ces concours.

«Ces gens ne sont pas au courant des efforts que l’on met dans tout cela, des causes auxquelles on participe. Ils ont aussi tendance à dépeindre les participantes comme un peu bêtes alors qu’au contraire c’est rempli d’universitaires, de professionnelles de tous les domaines, de femmes exceptionnellement intelligentes, cultivées et ambitieuses. Leurs commentaires sont tristes, car ils sont souvent rabaissants et bourrés de préjugées et de stéréotypes, mais il faut savoir passer au-dessus», indique la jeune femme, elle même spécialisée en ressources humaines et acquisition de talents.

Les préliminaires du Miss Universe Canada 2023 auront lieu jeudi et la finale samedi.

Comme elle réside dans la région de Québec depuis ses études universitaires, Dominique Doucette représente officiellement cette province au concours. À noter que le Nouveau-Brunswick a également une représentante sur place, soit Ainaz Giahi. Originaire d’Iran, celle-ci étudie en Science (majeure en chimie, mineure en biologie) à l’université Mount Allison.