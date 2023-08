Moncton: 1,1 million $ pour le sport et la culture francophone

Le Centre culturel Aberdeen fera peau neuve et l’école l’Odyssée aura son propre terrain synthétique multifonctionnel en plein air, le tout grâce à des investissements conjoints d’Ottawa et de Fredericton.

Mercredi, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé des investissements respectifs de 355 000$ et 55 000$ pour entreprendre des rénovations de la plaque tournante de la culture acadienne à Moncton, et des versements de 250 000$ et 450 000$ à la Fondation de l’école l’Odyssée.

Le Centre culturel Aberdeen pourra donc améliorer son accessibilité en réparant les marches de l’entrée de la rue Botsford, devenues dangereuses en hiver, et en faisant installer une passerelle pour les personnes à mobilité réduite.

La toiture de l’édifice qui fêtera son 106e anniversaire cette année sera refaite. Une cinquantaine de fenêtres vétustes seront également remplacées. Ces changements devraient permettre d’économiser 25% des dépenses en termes de chauffage.

«Certaines fenêtres étaient devenues dangereuses et le toit commençait à couler. On était vraiment au bout de sa vie», a illustré René Légère, directeur exécutif du Centre culturel Aberdeen.

Selon lui et la présidente du conseil d’administration du centre, Annie France Noël, les travaux liés aux investissements annoncés représentent la dernière étape des rénovations essentielles de l’édifice patrimonial.

D’autres améliorations moins pressantes seraient tout de même souhaitables selon eux, notamment l’installation d’un système de climatisation pour le confort des visiteurs.

Ils espèrent également pouvoir mettre à jour les équipements de leurs salles de spectacles.

«La technologie évolue tellement rapidement que des changements deviennent obligatoires pour l’accueil de spectacles plus importants», a précisé M. Légère.

Un terrain sportif

«Le projet d’avoir un terrain, on y rêve depuis 2005, a expliqué Monique Bourque, coprésidente du projet de la Fondation de l’école l’Odyssée. On va certainement avoir une grande fête et on s’est promis qu’on allait dormir sur le terrain de l’école, parce qu’on veut l’apprécier pleinement.»

Dès l’automne, le terrain multifonctionnel servira non seulement aux quelque 1200 élèves de l’école l’Odyssée, qui devaient jusqu’ici recourir à des terrains d’autres établissements pour leurs activités sportives, mais également aux écoles avoisinantes.

En éliminant la nécessité des déplacements dans d’autres secteurs de la ville, cette nouvelle installation sportive permettra à davantage de jeunes d’intégrer des équipes, a affirmé Mme Bourque.

Elle sera aussi mise à la disposition de la communauté pour divers types d’événements sportifs et culturels.

L’école l’Odyssée prévoit deux autres phases d’investissements dans ce projet, notamment pour que des gradins soient installés autour du terrain synthétique. Des systèmes d’éclairage et de son sont également souhaités, a indiqué Mme Bourque.