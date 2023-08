Bois-Joli: après le regroupement municipal, le regroupement des festivals

Depuis quelques jours, un nouveau festival fait vibrer la municipalité regroupée de Bois-Joli: Bois-Joli en fête.

Le récent regroupement municipal a vu les communautés de Balmoral et d’Eel River Dundee s’unir et devenir Bois-Joli. Par le passé, ces deux municipalités avaient chacune leur propre festival, celui de la Truite pour Balmoral et celui de la Rivière pour Eel River Dundee. Regroupement oblige, on a décidé d’opter, là aussi, pour une fusion.

«Ça prenait ça, car ça n’aurait tout simplement pas eu de sens d’avoir deux festivals pour notre communauté. On était beaucoup mieux de travailler conjointement envers quelque chose de neuf, d’unique et de rassembleur.»

Ces mots, ce sont ceux de Réjean Savoie, premier président de Bois-Joli en fête. À la barre du festival de la Rivière l’an dernier, il s’était donné comme but de piloter la première édition du nouveau festival.

«C’est un événement un peu historique en soi. C’est le premier vrai grand projet que notre nouvelle communauté met sur pied afin de créer un réel sens d’appartenance. Et quand on regarde la participation des gens jusqu’ici, on ne peut que conclure que c’est un beau succès, que nous avons réussi à créer l’événement rassembleur que l’on souhaitait», exprime M. Savoie.

Le festival a pris son envol le 11 août et se terminera dimanche. Selon son président, pratiquement chacune des activités à l’horaire a connu un succès monstre. Certaines d’entre elles ont même fait salle comble. Et comme le festival se veut inclusif, pratiquement tous les secteurs de la nouvelle municipalité ont été l’hôte d’une activité.

«C’est ce que l’on voulait, faire en sorte que tous les secteurs puissent avoir un petit quelque chose à proposer. L’idée était vraiment d’utiliser le festival pour tisser des liens entre nous», ajoute celui qui prévoit déjà passer le flambeau à la relève l’an prochain.

«La fusion voulait rapprocher nos communautés, et ç’a fonctionné. Le festival lui a contribué à les souder. Plus que jamais on a le sentiment de faire partie d’une seule et grande municipalité. Ce festival est en soit une suite logique au regroupement», ajoute de son côté le maire de Bois-Joli, Mario Pelletier, qui partage l’enthousiasme de M. Savoie.

En bref… La météo chancelante de la dernière semaine n’aura pas eu trop d’incidence. Seule la course de tracteurs n’a pu être présentée. Comme il s’agit d’une course attendue, l’organisation a décidé de la déplacer en septembre… En fin de semaine, le festival présentera – en collaboration avec la radio Sommet FM – une grande soirée musicale qui mettra en vedette les formations Les cousins du Nord, Aboiteau, Réveil et La Trappe.