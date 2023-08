Le tour du monde jusqu’à Caraquet!

Après plus de 400 jours de vie nomade à travers le monde, la famille Schnell-Schwetterle, originaire de Marennes, en France, s’est assurée de passer par la Ville de Caraquet, dans la Péninsule acadienne, pour conclure leur grand périple.

Lundi, Laurent Schnell, Stéphanie Schwetterle et leurs enfants, Lilou et Merlin, ont ajouté une nouvelle destination à leur cahier de bord.

«Ça me tenait à cœur de revenir dans l’Est canadien, souligne Laurent Schnell. J’ai déjà habité à Montréal pendant mes études, on y retourne dans quelques jours. J’entends parler de Caraquet régulièrement au boulot.»

Depuis plus d’une cinquantaine d’années, la ville de Marennes est jumelée à la capitale de l’Acadie. Les liens qui les unissent sont basés sur l’ostréiculture et la francophonie. Pour le couple, c’est symbolique d’y avoir passé la fête nationale des Acadiens.

«Terminer notre voyage à Caraquet, c’est un genre de symbole. Quand on a réalisé que Caraquet et Montréal n’étaient pas si loin l’un de l’autre, à l’échelle de la terre, on s’est dit qu’il fallait venir voir.»

«Tout le monde nous a dit qu’il ne fallait surtout pas rater le grand tintamarre. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit et une belle fête! Ça nous sensibilise bien à l’Acadie, les enfants n’en entendent pas beaucoup parler à l’école», a ajouté Stéphanie Schwetterle.

Afin de marquer le passage des Schnell-Schwetterle dans la Péninsule acadienne, le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a appelé chaque membre de la famille à signer le livre d’or de la ville.

De l’Europe à l’Amérique du Nord

En août 2022, les globe-trotteurs ont pris la voie des airs vers la Turquie, premier arrêt de ce tour du monde de 100 000 kilomètres.

«Après la Turquie, on a visité la Jordanie et l’Israël. Ensuite, on est parti vers l’Afrique pour faire le Kenya et la Tanzanie. Après c’était l’Asie avec la Malaisie, le Laos et la Thaïlande. En Océanie, on a visité la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Ça continue jusqu’en Amérique», racontent Lilou et Merlin, âgés de dix et sept ans.

Avant de partir en aventure, le couple à mijoter l’idée pendant six ans.

«On a pris le temps de mettre des sous de côté, de préparer la maison à la location, de définir les pays qu’on voulait visiter, etc. C’était beaucoup d’organisation et de préparation. Au total, on a pris 18 vols», souligne Laurent.

Pendant leur long voyage, Lilou et Merlin n’ont pas mis de côté leur éducation. Chaque semaine, deux séances de trois heures de mathématiques et de français étaient à l’horaire.

«On a suivi le programme de français et de mathématiques pour les deux enfants, on est parti avec des manuels. Pour le reste, ils ont beaucoup appris sur l’histoire des pays, la biologie et la géologie», ajoute Stéphanie.

Pour s’assurer de ne rien oublier, chaque enfant a entretenu un journal de bord et un carnet de dessin. D’ici quelques jours, la famille Schnell-Schwetterle sera de retour en France.