Les obstacles à la rétention en Acadie des étudiants étrangers sont nombreux

Alors que le Nouveau-Brunswick tente d’attirer davantage d’étudiants internationaux, notamment avec le lancement de sa plateforme ÉtudesNB, la rétention de ceux issus de la Francophonie semble difficile.

Maheva Asseman est partie de Côte-d’Ivoire il y a six mois pour étudier en science politique à l’Université de Moncton.

À son arrivée au Nouveau-Brunswick, elle a trouvé l’accueil chaleureux.

«C’était vraiment différent de mon pays. Je suis arrivée dans un nouveau monde, avec de nouvelles réalités.»

L’adaptation a été facilitée les personnes d’origines diverses qu’elle a rencontrées, notamment à l’Association des étudiantes et étudiants internationaux de l’Université de Moncton.

L’Université lui a également offert son soutien à plusieurs égards, notamment pour trouver un logement, mais aussi pour l’obtention d’un numéro d’assurance maladie, ce pour quoi elle est très reconnaissante.

Malgré cela, les conditions nécessaires pour que Mme Asseman puisse demeurer dans la province semblent loin d’être réunies.

D’une part, ne maîtrisant pas l’anglais, elle a eu beaucoup de difficulté à se trouver un emploi.

«On privilégie davantage ceux qui parlent anglais. Il y a une certaine discrimination par rapport à ça, et j’aimerais qu’on y remédie», dit-elle.

Elle note que beaucoup d’étrangers, comme elle, se font miroiter une vie possible en français au Nouveau-Brunswick.

«Je n’arrive pas vraiment à subvenir à mes besoins, et même quand je me déplace d’un lieu à un autre, je me rends compte que je suis dans l’obligation de parler anglais. C’est plus facile de partir», constate-t-elle.

Trois mois de recherches infructueuses l’auront poussée à changer d’endroit. Elle a donc quitté le Nouveau-Brunswick pour passer l’été à Montréal.

La recherche d’emploi a été beaucoup plus facile et avantageuse là-bas. Effectivement, Mme Asseman dit n’avoir passé que 30 minutes dans la métropole québécoise avant de dénicher un boulot à 18$ de l’heure dans une boulangerie.

À Moncton, à la suite de démarches beaucoup plus exigeantes, elle avait fini par travailler dans une pizzeria à un taux horaire de 14,50$.

Maintenant de retour pour la rentrée universitaire, en pleine crise du logement, elle craint de ne pas être en mesure de se trouver un logement abordable ainsi qu’un emploi qui lui permettra de subvenir à ses besoins.

«Je me rends compte que le Nouveau-Brunswick veut attirer des immigrants, mais qu’il n’a pas les ressources suffisantes pour les retenir», conclut-elle.

Un cas typique

Pour Jovial Orlachi Osundu, étudiante en travail social originaire du Nigéria et présidente de l’Association des étudiantes et étudiants internationaux de l’Université de Moncton, l’histoire de Maheva Asseman est loin d’être un cas isolé.

«Je pense qu’il y a plusieurs étudiants qui sont dans sa situation. Nos membres quittent la province pour aller ailleurs.»

Malgré quelques difficultés au niveau de l’emploi, l’intégration de Mme Orlachi Osundu a été plus facile puisqu’elle maîtrise les deux langues officielles. Elle est cependant bien consciente que le défi est plus grand pour les immigrants de la francophonie que l’on attire ici justement parce qu’ils parlent français.

«Je pense que le gouvernement provincial pourrait en faire un peu plus, affirme-t-elle. On est quand même dans la deuxième plus grande université francophone en dehors du Québec. Il y a des dispositifs en place, mais ils ne sont pas équitables pour les étudiants francophones.»

Elle déplore également le fait qu’on n’essaie pas de garder ces derniers dans la province après leurs études.

«Ce sont de potentiels résidents permanents. Alors, si aujourd’hui, pendant qu’ils sont encore aux études, nous n’en faisons pas davantage pour qu’ils restent ici, je pense que ça va être difficile après l’obtention de leur diplôme. Et, comme de fait, plusieurs quittent la province, affirme-t-elle. Ce n’est pas ce qu’on veut.»

Malgré toutes les embûches, Mme Orlachi Osundu choisit de ne pas abandonner sa terre d’accueil.

«Moi, j’aime le Nouveau-Brunswick. Je reste», confirme-t-elle.

Une insertion économique difficile

«Ne pas être bilingue est un frein à l’insertion économique», affirme Guillaume Deschênes-Thériault, chercheur à la firme de consultation Sociopol.

Les problèmes qu’ont vécus Maheva Asseman et Jovial Orlachi Osundu sont typiques de l’expérience des étudiants internationaux venus étudier en milieu francophone hors Québec, selon lui. Ceux-ci occupent une proportion croissante de la population des établissements d’études postsecondaires au Canada.

«Effectivement, dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick, l’anglais est souvent nécessaire sur le marché du travail, dit-il. Il serait important de ne pas faire miroiter des occasions qui ne se présenteront pas.»

Le développement d’un réseau social est aussi intimement lié au succès dans le cadre de recherches d’emploi.

«Le fait que les étudiants doivent aller hors province durant l’été pour travailler représente un frein à la rétention à long terme, puisqu’ils ne sont pas en train de se créer un réseau professionnel sur le plan local, indique le chercheur. Dans bien des cas, après l’obtention du diplôme, ces personnes-là quittent la région de l’Atlantique pour se trouver un emploi là où elles ont déjà établi des contacts.»

Il note également que certaines formes d’aide offertes par le gouvernement fédéral – notamment celles dédiées à l’apprentissage de l’anglais – sont uniquement offertes aux immigrants permanents. Les étudiants internationaux n’y ont donc pas accès. Pourtant, la littérature démontre qu’une forte majorité d’entre eux souhaitent demeurer au Canada après leurs études.

De plus, lors de la première année sur le marché du travail, ceux qui demeurent au pays ont plus de difficulté à se trouver un emploi que les membres de leur cohorte natifs du Canada. Leurs revenus ont tendance à être inférieurs et leurs conditions de travail moins satisfaisantes.

Bien que la tendance veuille que l’écart rétrécisse par après, cette période est cruciale pour ce qui est de la rétention, souligne M. Deschênes-Thériault.

«Plusieurs personnes vont faire le choix de retourner dans leur pays d’origine ou tenter leur chance dans une autre province, dit-il. Il serait donc important que les différents acteurs (gouvernements, établissements postsecondaires, fournisseurs de services) se concertent pour avoir une approche holistique et personnalisée de l’insertion économique de la population étudiante internationale francophone pendant et après leurs études.»