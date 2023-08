Coups de coeurs estivaux: le Fort La Tour et l’héroïne acadienne

Depuis ce printemps, à Saint-Jean, les visiteurs peuvent fouler l’espace où s’est déroulé un des l’un des épisodes les plus rocambolesques de l’histoire de l’Acadie, alors que les gouverneurs, Charles Turgis de Saint-Étienne de La Tour et Charles de Menou d’Aulnay de Charnisay, se livraient une réelle guerre civile à saveur commerciale.

Dès 1631, à l’embouchure du fleuve Saint-Jean, La Tour fait construire un fort – le fort Sainte-Marie – pour contrôler la traite de fourrures sur ce grand axe qui mène jusqu’à l’autre colonie française d’Amérique, le Canada.

En visitant ce site nouvellement mis en valeur, on comprend rapidement l’importance stratégique du fort – du haut de ses modestes palissades – qui surplombe le passage relativement étroit où le fleuve se jette dans la baie de Fundy.

S’il n’est pas conforme à l’établissement original comme l’est le site de l’ancien fort de Port-Royal (à Annapolis Royal), ce site nous permet tout de même de nous baigner dans la réalité physique et historique de l’endroit, si on fait fi bien entendu des échangeurs de l’autoroute ou du port de conteneur de Saint-Jean qui nous entourent.

Le site est administré par un comité local, mais Parcs Canada fournit le personnel et les interprètes qui accueillent les visiteurs, du 1er juin au 1er septembre.

Sur le site, les visiteurs sont d’abord invités à visionner une vidéo sur l’histoire des lieux et de ses occupants.

Ensuite, un interprète fait le tour du site avec d’autres explications et pour répondre aux questions. Et avec un peu de chance, vous verrez une interprète raconter l’histoire tragique de Françoise Jacquelin à la première personne.

La Place n’est pas située exactement sur le lieu d’origine du fort Sainte-Marie, mais est décalée de quelques dizaines de mètres. Le lieu original – qui a été fouillé en 1963 – contiendrait quelques sépultures autochtones qui datent de la période française. Il a donc été sacralisé et il est depuis protégé. Mais on peut très bien voir le promontoire où le fort était situé tout près et même aller s’y promener.

Les sentiers qui ceinturent la Place La Tour comprennent plusieurs tableaux interprétatifs racontant aussi l’histoire des lieux. Ils sont accessibles gratuitement. La visite du Fort La Tour ne l’est pas, mais demeure très abordable.

Un peu d’histoire

L’arrivée de Isaac de Razilly en 1632 marque la réelle fondation de la colonie acadienne, même si la France revendique et contrôle le territoire (du moins en partie) depuis 1604.

Dès le décès de Razilly en 1635, La Tour et d’Aulnay se luttent une guerre fratricide pour le contrôle commercial du territoire. Le tout atteint son paroxysme lorsque d’Aulnay profite de l’absence de La Tour, parti commercer à Boston en 1645, pour faire le siège du fort Sainte-Marie.

C’est ici qu’entre en scène Françoise Jacquelin, l’épouse de Charles de La Tour, qui a marqué l’histoire des femmes de l’Acadie… et du Canada.

En l’absence de son mari et à titre de facto de commandante, Jacquelin a mené la défense du fort pendant plus de trois jours, avant de devoir capituler à l’agresseur (d’Aulnay), sous la promesse du sauf-conduit des hommes qui défendaient le fort.

Mais une fois conquis, d’Aulnay aurait renié sa parole et fait pendre les hommes de La Tour, forçant Françoise Jacquelin de regarder le tout, la corde au cou, rapportait plus tard Nicolas Denys.

Il est considéré comme le témoin le plus impartial dans cette affaire, comme les autres chroniqueurs avaient des partis pris, selon George MacBeath dans sa notule à propos de Françoise Jacquelin dans le Dictionnaire biographique du Canada.

Cette héroïne acadienne déchue devait mourir trois semaines plus tard.

La Place Fort La Tour de Saint-Jean gardait l’entrée du fleuve Saint-Jean, vu le 12 août 2023. – Acadie Nouvelle: Denis Savard La Place Fort La Tour de Saint-Jean, le 12 août 2023. – Acadie Nouvelle: Denis Savard La Place Fort La Tour de Saint-Jean, le 12 août 2023. – Acadie Nouvelle: Denis Savard La Place Fort La Tour de Saint-Jean, le 12 août 2023. – Acadie Nouvelle: Denis Savard La Place Fort La Tour de Saint-Jean, le 12 août 2023. – Acadie Nouvelle: Denis Savard La Place Fort La Tour, vue du promontoire où se situait le fort Sainte-Marie (dit Fort Latour) entre 1631 et 1654. – Acadie Nouvelle: Denis Savard 2023 Françoise Jacquelin selon Alexandre L’Heureux et de la Distillerie Fils du Roy. – Gracieuseté La Place Fort La Tour de Saint-Jean, le 12 août 2023. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

Un site apprécié des visiteurs

S’il est encore peu connu, le site situé sur un réseau de sentiers pédestres riverains entretenus par la ville portuaire attire son lot de visiteurs.

Nous avons approché la famille de Jad et Nasrine Shehab de Rothesay et leurs enfants Laura et Peter à leur sortie de la Place, après avoir visité les lieux.

«C’est très bien comme site, explique Jad Shehab. Nous aimerions voir d’autres sites comme celui-ci dans la ville, ajoute Nasrine. C’est très “slow” ici, reprend Jab. Nous aimons bien la ville et voulons y rester, alors nous aimerions bien qu’il se passe plus de choses de ce genre.»

Le couple, originaire d’Israël, explique avoir appris des bribes de l’histoire acadienne ici et là depuis son arrivée il y a 10 ans.

«Avec cette vidéo, nous apprenons des choses que nous ne connaissions pas», avoue Nasrine Shehab.

«Mais nous apprenons tout ceci à l’école», nous assure leur fille, Laura.

Comme la saison tire déjà à sa fin, il faudra se dépêcher pour visiter le site, qui ferme ses portes le 1er septembre pour la saison. Mais, la Place sera toujours là au printemps.