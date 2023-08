Tracadie: une femme peut continuer à élever des chiots dans un secteur résidentiel

Peut-on élever des portées de chiens dans une maison unifamiliale à Tracadie? À cette question, Shannon Breau répondra: «certainement!», puisqu’elle pratique cette activité depuis trois décennies. Toutefois, la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) aura un différent point de vue.

Mme Breau, qui réside rue Foster, dans ce qui fut autrefois Sheila, adore les chiens, en particulier les yorkshire-terriers. Elle a d’ailleurs créé un site internet au titre révélateur: «Shan’s Yorkie Haven».

Mais tout n’est pas parfait au paradis des chiens. D’abord parce que Mme Breau vit dans une zone résidentielle multifamiliale. Or, le plan d’urbanisme de Tracadie ne permet l’élevage des animaux que dans les zones rurales. Ensuite, les chiens vivent dans sa maison, non dans un bâtiment secondaire.

Désireuse de régulariser sa situation, cette amoureuse de l’espèce canine a récemment soumis une demande de dérogation à la CSRPA. En mai, le comité de révision de la planification (CRP) a étudié la question avant de la rejeter.

Par égard aux procédures, la CSRPA a recommandé à la municipalité de ne pas autoriser l’élevage de chiens à l’intérieur d’un domicile, encore moins lorsque celui-ci se trouve dans une zone RC (résidentielle multifamiliale).

En juillet, la première concernée s’est présentée devant le conseil municipal de Tracadie pour fournir certaines explications.

Elle disait alors habiter rue Foster depuis trente ans et posséder une licence de la SPCA, ce qui attesterait la qualité des soins qu’elle prodigue à son élevage.

«Je respecte les normes, avait-elle également soutenu. Je respecte les lois. Je reçois plus qu’un revenu avec mes animaux: c’est ma vie. Je sais que, peut-être pour d’autres, ce n’est pas important: pour moi, si!»

Des élus réceptifs

Cette semaine, la question a été abordée par le conseil municipal de Tracadie lors d’une réunion.

À l’issue des discussions, la recommandation de la CSRPA a été rejetée à l’unanimité.

«Si on accepte la recommandation de la CSRPA, a dit la conseillère Dianna May Savoie, avant le vote, c’est comme si on voulait mettre fin au commerce ou à l’exploitation que cette dame fait depuis 29 ans. (…) Il me semble qu’on peut faire un petit quelque chose pour l’aider.»

La conseillère Réaldine Robichaud a pour sa part remarqué «le bon service qu’elle fait depuis 29 ans. Et ses voisins l’ont appuyée.»

Une autre conseillère, Joanne Doiron, a résumé certains commentaires recueillis auprès de ses concitoyens.

«J’ai parlé à plusieurs personnes dans la rue. Il y en a beaucoup qui m’ont dit qu’ils n’entendent même pas les chiens aboyer. Je pense qu’elle offre un très bon service. Selon moi, on devrait continuer de la laisser offrir ce service-là, parce que les chiens sont très bien traités.»

Le maire Denis Losier a rappelé que le permis de la SPCA détenu par Mme Breau ne signifiait pas qu’elle soit en règle avec le zonage municipal.

«C’est quand même stipulé dans le permis de la SPCA que la personne ou l’opérant doit se plier aux exigences du zonage et des règlements municipaux», a-t-il ajouté en se demandant pourquoi la question n’avait pas été résolue il y 29 ans.

Les mots «clause grand-père» (droits acquis) ont d’ailleurs été prononcés pendant la discussion.

En entrevue, vendredi, Denis Losier a expliqué que le rejet de la recommandation de la CSRPA n’était qu’une étape dans le processus de modification de zonage, lequel comprend une consultation publique.

«S’il y a modification au plan de zonage, ce sera seulement pour cette propriété-là. En attendant, elle (Mme Breau) peut continuer (l’élevage des chiens).»

Selon le maire, le conseil municipal prendra une décision quand les résultats de la consultation publique seront connus, en septembre ou en octobre. Sans vouloir présumer du vote à venir, il a indiqué que le conseil pourrait accepter l’élevage des chiens sous certaines conditions.

Un permis renouvelable pourrait être exigé annuellement et des conditions spécifiques imposées. Le chenil compte actuellement des yorkshire-terriers, mais si des pit-bulls s’ajoutent à cet élevage, par exemple, il n’est pas certain que la municipalité serait d’accord, a ajouté M. Losier.