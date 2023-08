Le changement climatique et l’activité humaine menacent la morue arctique

Il ne se retrouve pas dans les assiettes et n’a pas l’attrait populaire des baleines et des dauphins, mais les scientifiques préviennent qu’un petit poisson essentiel à la vie marine de l’Arctique pourrait être menacé à cause du changement climatique et de l’activité humaine.

Un chercheur à l’Institut des pêches et de la mer de l’Université Memorial de Terre-Neuve, Maxime Geoffroy, a indiqué que le sort de la morue arctique – également connue sous le nom de morue polaire – a un effet d’entraînement sur des animaux tels que les bélugas, les baleines boréales et les phoques annelés.

«Les ours polaires, par exemple, qui sont l’un de ces animaux charismatiques de l’Arctique, se nourrissent de phoques qui dépendent de la morue arctique. Ce n’est donc pas un impact direct sur les ours polaires, mais cela aura un impact néfaste», a déclaré M. Geoffroy dans une entrevue.

«Les touristes ne viennent pas dans l’Arctique pour voir la morue arctique, mais ils viennent pour voir les prédateurs qui se nourrissent de morue polaire», a-t-il dit, ajoutant que cela aura un effet boule de neige sur l’ensemble de l’écosystème arctique tel qu’on le connaît.

M. Geoffroy et un consortium de dizaines de scientifiques internationaux ont tiré la sonnette d’alarme sur le sort de ce poisson dans un article scientifique publiée ce mois-ci dans la revue Elementa.

Les conditions météorologiques changeantes entraînent une perte d’habitat, perturbent la reproduction, entravent la disponibilité de nourriture pour les larves et les jeunes poissons et entraînent une augmentation de la prédation alors que certaines espèces migrent vers le nord pour échapper au réchauffement des eaux, a-t-il détaillé.

La morue arctique n’est pas pêchée commercialement, mais c’est le poisson fourrage le plus abondant dans les mers arctiques, fournissant une source de nourriture essentielle pour les autres espèces marines. Il passe son enfance à proximité des surfaces couvertes de glace et des eaux libres en mangeant du zooplancton, tandis que les adultes recherchent les profondeurs océaniques allant jusqu’à 100 mètres.

Il appartient à la famille des morues atlantiques et mesure moins de 25 centimètres avec une durée de vie de moins de sept ans.

Il existe quelques autres espèces de poissons plus grandes près du plancher arctique, mais elles ne sont pas aussi abondantes et la plupart d’entre elles se nourrissent également de morue arctique, a ajouté M. Geoffroy.

Les modèles montrent que le réchauffement des eaux pourrait réduire la population de 17% d’ici 2050, a-t-il souligné, ce qui pourrait signifier une perte importante de nourriture pour environ la moitié des animaux qui dépendent de la morue, a déclaré le chercheur.

Les œufs de morue se portent mieux à des températures de la mer proches du point de congélation, tandis que les larves tolèrent jusqu’à 2 °C. Tout ce qui est plus chaud est «néfaste à l’animal», a-t-il expliqué. Certaines parties de l’océan Arctique connaissent des températures près de la surface au-dessus de 2 °C, là où vivent la plupart des jeunes morues arctiques, a soutenu M. Geoffroy.

«Mais ce n’est pas le cas partout», a-t-il souligné.

La morue arctique est à son seuil de tolérance le long de la limite sud de son aire de répartition – dans les mers de Béring, du Labrador et de Barents, a-t-il déclaré. Mais elle se trouve dans des conditions confortables dans le Haut-Arctique, comme l’archipel Arctique canadien, l’Arctique sibérien et le bassin arctique, a-t-il dit.

La majeure partie de la planète est recouverte d’océans, qui ont absorbé 90 % du réchauffement récent causé par des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane. Les températures mondiales à la surface de la mer ont atteint des niveaux record depuis avril, rapportent les météorologues, car le changement climatique est lié à des événements extrêmes et plus meurtriers.

Des données récemment publiées par le «Le service Copernicus sur le changement climatique» ont documenté des températures océaniques «exceptionnellement chaudes» dans l’Atlantique Nord avec des vagues de chaleur marines «extrêmes» près de l’Irlande, du Royaume-Uni et de la mer Baltique.

L’activité humaine vient aggraver les effets du changement climatique. «Je pense que ce que nous avons vu, c’est que le principal risque était vraiment la pollution par les hydrocarbures, plutôt que la pêche», a déclaré M. Geoffroy.

Il a indiqué que les jeunes morues arctiques exposées au pétrole brut présentent une survie et une croissance réduites ainsi que des déformations plus importantes.

Et sans suffisamment d’espèces saines pour continuer, il a averti que le réseau alimentaire pourrait être en difficulté. Il a comparé la morue arctique à une «pièce clé du puzzle de l’Arctique», qui, si elle était retirée, laisserait un trou important. «Les impacts à la chaîne, encore une fois, ils auront un impact sur l’ensemble de l’écosystème.»

– Avec des informations de l’Associated Press.