Un défi Tik-Tok préoccupe la police de Miramichi

La Force policière de Miramichi tient à informer la population d’une tendance en cours appelée le défi du «Toc-Toc» sur la plateforme numérique Tik-Tok, qui sévit dans plusieurs régions du Canada. Cette pratique implique des jeunes se présentant aux portes des gens, souvent le visage masqué, et frappant ou donnant des coups de pied avec une grande violence.

Plusieurs incidents de la sorte sont survenus à toute heure de la nuit à Miramichi.

«La situation est devenue préoccupante et nécessite une action immédiate. Dans ce contexte, nous appelons les membres de la communauté à contacter immédiatement la police au 506-623-2124 en cas d’incident et à fournir autant de détails que possible concernant le lieu et la description des individus impliqués», a publié la Force policière de Miramichi.

«Il est essentiel de souligner que de tels agissements sont illégaux. Qu’il s’agisse d’un jeune ou d’un adulte, toute personne prise en flagrant délit de participation à ce défi «Toc-Toc» ou identifiée grâce aux enregistrements vidéo pourrait être passible de poursuites pénales et se voir imposer des conditions restrictives.» – AN