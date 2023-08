Un vote de grève à l’Université de Moncton

La tension monte à l’Université de Moncton alors que les membres de l’Association des employés de l’Université de Moncton (AEUM) ont voté à une écrasante majorité en faveur d’une grève. Après des mois de négociations infructueuses et une offre patronale jugée inéquitable, ce vote marque une première dans l’histoire de ce syndicat et laisse planer des incertitudes sur le campus.

Comptabilisant un impressionnant 98,1% de votes favorables à la grève, les membres de l’AEUM ont exprimé leur mécontentement face à l’offre patronale qui a été soumise après 10 mois de discussions. Cette offre, jugée comme étant loin d’être équitable, a cristallisé le mécontentement des employés qui sont sans convention collective depuis le 30 avril 2022.

L’AEUM représente une unité de personnel diversifié, comprenant le personnel de soutien administratif ainsi que les travailleurs en entretien et métiers, tous basés sur le Campus de Moncton. Cette unité, qui serait confrontée à des difficultés salariales depuis longtemps, estime être la moins rémunérée parmi les employés syndiqués de l’université. Les membres de l’AEUM affirment que l’offre patronale ne tient pas compte des augmentations du coût de la vie des dernières années ni des projections futures, ce qui entraînerait une perte de pouvoir d’achat significative sur la durée de la convention, atteignant 4%.

Les syndiqués ont également ressenti l’impact de l’augmentation constante des taux d’intérêt et du coût de la vie, «ce qui rend leur situation financière encore plus précaire».

Bien que ce vote en faveur de la grève ne signifie pas qu’un débrayage soit inévitable, il envoie un message clair à la direction de l’institution acadienne, d’autant plus que la rentrée universitaire approche à grands pas.

L’AEUM espère que ce résultat incitera l’université à reconsidérer sa position et à revenir à la table des négociations pour trouver un terrain d’entente.

Les membres du Comité de négociation de l’AEUM ont souligné que cette étape était prise avec sérieux et qu’ils demeuraient ouverts au dialogue. Cependant, l’avenir demeure incertain alors que l’université et les employés s’engagent dans un face-à-face tendu pendant que les étudiants et étudiantes se préparent à reprendre leurs études.