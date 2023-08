UNI: Camille Thériault rappelle qu’il «faut être honnête»

Camille Thériault a repris le poste de PDG d’UNI Coopération financière, après le départ de Robert Moreau. Il veut que son institution communique bien. Il souhaite en particulier se montrer honnête avec ses membres et compréhensif envers ses employés.

«Aller dans une autre direction.» C’est la raison invoquée par le président du conseil d’administration (CA) d’UNI Coopération financière, Pierre-Marcel Desjardins, pour expliquer le retour de Camille Thériault au volant de l’institution bancaire.

Le virage se fera toutefois sur la forme plutôt que sur le fond. UNI continuera sa transition technologique. Le président de son CA a affirmé que la coopérative acadienne serait incapable de revenir à son ancien système, que le Mouvement Desjardins gérait.

«UNI a décidé de changer de fournisseur. Maintenant, il n’y a plus de lien entre nos systèmes informatiques. Il serait difficile de faire un retour en arrière», confirme la porte-parole principale de la coopérative québécoise, Chantal Corbeil, par courriel.

Chef d’orchestre

M. Thériault évite de dire ce qui changera chez UNI sous sa direction. Il se contente d’annoncer une analyse des «pépins» qui dérangent l’offre des nouveaux services pendant quatre à six semaines. Il se voit en chef d’orchestre qui écoutera où se trouvent les fausses notes et les erreurs de rythme.

«J’ai fait cette métaphore au sujet des services, précise-t-il en entrevue avec l’Acadie Nouvelle. Qu’est-ce qui marche bien et moins bien? Est-ce qu’il y a des files d’attente aux points de service, par exemple? Je pense que j’ai foncièrement une bonne équipe, mais je me réserve quand même le droit de vérifier ça aussi.»

M. Thériault insiste par ailleurs sur la façon dont il souhaite communiquer. Il a souligné qu’il serait disponible pour les journalistes, durant le point presse organisé par UNI le 16 août.

Communicant

«C’est important de bien communiquer pour s’assurer que les membres comprennent ce qui se passe dans leur coopérative. C’est aussi important de donner tous les outils nécessaires aux employés et de comprendre le stress qu’ils ont vécu au cours des dernières semaines», soutient-il.

Le PDG désigné promet qu’il rendra publics les résultats de son analyse des problèmes d’UNI.

«Il faut être honnête avec les gens et c’est ce que je ferai pendant mon règne à la caisse, affirme-t-il. Il faut admettre les problèmes, mais également faire réaliser la solidité financière d’UNI grâce à des profits, des actifs et des liquidités exceptionnels.»

Il avance que des banques concurrentes font courir de fausses rumeurs à ce sujet afin de profiter de la crise que traverse la coopérative acadienne. «Je trouve ça enfantin de leur part, attaque M. Thériault. Nous n’allons pas les laisser faire!»

Recruteur

Il admet que son entreprise manque d’employés, principalement à cause du nombre de congés maladie qu’elle a accordés pour épuisement professionnel pendant sa transition technologique. C’est la cause la plus importante de la fermeture temporaire de succursales, comme celle de Cap-Pelé jeudi, selon lui.

«UNI va devoir lancer une offensive pour recruter plus de personnes», déclare M. Thériault.

Il souhaite notamment tirer profit des programmes d’enseignement coopératif (programmes COOP) du postsecondaire, qui permettent aux étudiants d’alterner cours et stages. Il pense également solliciter des employés à la retraite.

M. Thériault assure en attendant que les employés actuels travaillent fort afin de réduire les files d’attente aux succursales et d’améliorer les services techniques.

«Est-ce que ça se fait assez aussi vite que le veulent les membres? Non, constate-t-il. Mais nous travaillons sept jours sur sept pour qu’il y ait des améliorations.»

Il souligne qu’il a repris ses fonctions il y a quelques jours seulement et qu’il est donc incapable de désigner les services qui s’amélioreront à court terme.

Les raisons de la transition

UNI Coopération financière a lancé sa transition technologique le 6 juillet. Ce jour-là, ses membres ont théoriquement pu activer leur nouvelle carte de guichet à partir de 22h. Ils ont dû ensuite attendre au moins jusqu’au 10 juillet pour avoir accès au nouveau portail web.

L’institution bancaire acadienne s’est séparée du Mouvement Desjardins qui fournissait ces services pour elle. Mais pourquoi? Les explications ont varié depuis cinq semaines.

La coopérative a d’abord expliqué qu’elle ferait des économies. Elle a en même temps fait valoir l’autonomie technologique qu’elle gagnerait. Elle a aussi fait miroiter la création d’une centaine d’emplois au Nouveau-Brunswick.

L’ancien président et chef de la direction, Robert Moreau, a ensuite fait appel au patriotisme de ses membres, en associant UNI à l’identité acadienne. Il a également affirmé que si elle avait gardé Desjardins comme fournisseur, l’institution acadienne aurait consenti à diluer son identité.

«Depuis 87 ans, UNI contribue à la prospérité des gens d’ici dans un contexte socio-économique qui est le nôtre. La décision de changer de plateforme bancaire a été prise justement pour préserver l’existence de la seule coopérative financière francophone au Nouveau-Brunswick», a-t-il dit.

M. Moreau a insisté sur la nécessité pour une entreprise de personnaliser ses produits et services.

Mercredi, le discours a une nouvelle fois changé. Le président du conseil d’administration d’UNI, Pierre-Marcel Desjardins, a prétendu que le Mouvement Desjardins était devenu incapable de fournir les services qu’il a offerts pendant plusieurs décennies à la coopérative acadienne, à cause de changements technologiques.

«Ce n’est pas que Desjardins ne voulait plus, mais avec ses changements technologiques ce n’était tout simplement plus possible pour eux, a-t-il assuré. J’ai eu des discussions avec le PDG de Desjardins, Guy Cormier, personnellement dans les dernières semaines.»

Le PDG désigné d’UNI, Camille Thériault, dit ne pas avoir été impliqué dans ces discussions et refuse de parler davantage de ce sujet.