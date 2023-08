Feux de forêt en Colombie-Britannique: les ordres d’évacuation se multiplient

Les résidents de West Kelowna et de Kelowna ont enduré une autre nuit déchirante, entourés d’incendies de forêt qui constituent l’épicentre d’une bataille contre les flammes à travers la Colombie-Britannique.

Le premier ministre David Eby a annoncé l’état d’urgence de la province en réponse à ce qu’il a appelé une menace d’incendie «sans précédent» qui a forcé des ordres d’évacuation pour 10 000 personnes supplémentaires en l’espace d’une heure, vendredi soir.

En tout la situation a forcé l’évacuation d’environ 15 000 personnes à travers la Colombie-Britannique; 20 000 autres se trouvent sous alerte d’évacuation.

Une série de nouveaux ordres d’évacuation ont été donnés par West Kelowna, Kelowna et la Première Nation de Westbank vendredi soir, en plus d’alertes avertissant les résidents d’être prêts à partir à court préavis.

Le dernier nouvel ordre d’évacuation a été donné à 21h18, vendredi.

Au moins un ordre d’évacuation pour une partie de la Première Nation de Westbank a été rétrogradé en alerte vers minuit.

Des incendies jugés incontrôlables brûlent maintenant des deux côtés du lac Okanagan, y compris l’incendie dévastateur de McDougall Creek qui, selon le BC Wildfire Service, couvre 105 kilomètres carrés.

Interior Health recommande que 715 résidents âgés soient évacués de sept centres de soins à West Kelowna et Kelowna. L’autorité sanitaire dit qu’il appartient aux opérateurs individuels d’organiser les évacuations.

Ailleurs, une série d’ordres d’évacuation ont été lancés pour les résidents de la région sud de l’Intérieur Shuswap vendredi soir, menacés par l’incendie de forêt du lac Lower East Adams et l’incendie de Bush Creek.

Le district régional de Columbia Shuswap et les nations autochtones de la région ont lancé des ordres d’évacuation pour les régions de Scotch Creek, Lee Creek, Celista, Magna Bay et Little River.

Les ponts de Scotch Creek et de Takana Bay ont été fermés et les résidents de Scotch Creek ont reçu l’ordre d’évacuer par bateau.

«Journée sans précédent et profondément difficile»

Le service des incendies de forêt indique que l’incendie de Lower East Adams déclenché par la foudre sur le côté est du lac a atteint 100 kilomètres carrés, tandis que l’incendie de Bush Creek à l’ouest couvre désormais 33 kilomètres carrés.

Le service indique que les zones sous alerte d’évacuation en raison de l’incendie de Bush Creek «pourraient recevoir un ordre d’évacuation aujourd’hui» en raison de conditions météorologiques extrêmes.

Le district régional de Columbia Shuswap a déclaré que vendredi était une «journée sans précédent et profondément difficile» alors qu’il combattait les incendies les plus dévastateurs de son histoire.

Un incendie dans la région de Lytton, quant à lui, a forcé l’évacuation de nombreuses propriétés, y compris la fermeture de la route transcanadienne, tandis que l’incendie de Downton Creek dans la région de Gun Lake près de Lillooet a détruit des maisons.

Il y a environ 380 incendies de forêt qui brûlent dans la province, dont 158 qui sont hors de contrôle et 16 incendies de forêt notables qui sont très visibles ou qui menacent les personnes ou les propriétés.