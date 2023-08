MPO: la collaboration avec les pêcheurs est la priorité de la nouvelle ministre

Une nouvelle ministre est à la tête de Pêches et Océans Canada: Diane Lebouthillier. Elle vient de visiter les côtes du Nouveau-Brunswick pour montrer son envie de collaborer avec l’industrie de la pêche. Le directeur de l’Union des pêcheurs des Maritimes, Martin Mallet, est conquis.

«Ce qui est important, c’est le travail de collaboration de la base du secteur de la pêche jusqu’à la tête du ministère des Pêches et Océans (MPO), a répété Diane Lebouthillier en entrevue avec l’Acadie Nouvelle. Nous allons avancer ensemble.»

La députée de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine veut rétablir la confiance entre l’industrie de la pêche et le MPO, dont elle a pris la tête à la fin du mois de juillet.

C’est pour cette raison qu’elle vient de visiter Caraquet, Shippagan, Richibucto et Cap-Pelé, par exemple, où elle a rencontré des professionnels de la pêche et de l’industrie de transformation des produits de la mer.

«Ce secteur n’est pas nouveau pour moi, a précisé l’élue libérale. J’ai été élevée dans ce milieu. Je me sens dans mon élément avec les gens qui le constituent. Je vais continuer de les écouter.»

Celle qui a longtemps travaillé à Percé, sur la côte gaspésienne, évoque les conséquences du moratoire sur la morue et d’autres poissons de fonds au début des années 1990.

«Ç’a été catastrophique pour le Canada Atlantique. On ne veut pas revivre ça, déclare Mme Lebouthillier. Pour moi, la pêche est un secteur économique qui permet de créer des emplois. Nous protégeons la ressource pour en créer davantage et produire plus de richesses.»

UPM contente

Ce discours a été de la musique aux oreilles du directeur de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM), Martin Mallet.

«Je suis surpris par sa candeur et son ouverture d’esprit ainsi que par son intérêt à dialoguer directement avec les pêcheurs et leurs associations, exprime-t-il. Elle a pris l’initiative de faire un grand tour des communautés côtières de la côte est dès le début de son mandat. C’est rafraîchissant.»

M. Mallet témoigne d’une conversation qu’il a eue avec Mme Lebouthillier. Il qualifie l’échange de bon et d’ouvert.

«Elle connaît bien la réalité des pêches, remarque-t-il. Avoir une ministre qui vient d’une communauté rurale de pêche côtière et qui connaît bien la culture et l’importance économique des pêches est extrêmement important pour nous. Elle est capable de se mettre un peu dans nos souliers.»

Le directeur de l’UPM se réjouit en particulier de deux points. Il a noté d’une part que Mme Lebouthillier pourrait réviser le moratoire sur la pêche au maquereau, pris en mars 2022 par le MPO.

«Elle est ouverte à prendre en considération la perspective de l’industrie et des pêcheurs, qui voient peut-être les choses autrement que les gestionnaires et les scientifiques de son ministère, surtout à la lumière du fait que les Américains continuent à pêcher le maquereau», croit M. Mallet.

Il souligne d’autre part que Mme Lebouthillier a abordé d’elle-même l’importance pour les pêcheurs de prendre connaissance des décisions de son ministère, au sujet de moratoires par exemple, le plus tôt possible.

Le MPO a par exemple décidé de baisser le quota de captures du hareng d’automne de 12 000 à 10 000 tonnes au sud du golfe du Saint-Laurent quelques jours avant le début de la saison de pêche commerciale de ce poisson dans la Baie-des-Chaleurs, en août 2022.

M. Mallet avait alors parlé de manque de respect de la part du gouvernement canadien.